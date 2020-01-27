№5 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 января.



Сегодня в номере:

- У всех на устах: коронавирус границ не знает – всё о новой инфекции подробно в свежем номере «РИО Панорамы».

- Ветераны Великой Отечественной войны смогут слетать в любой из российских городов и обратно абсолютно бесплатно в мае 2020 года.

- Знакомьтесь: победители молодежного танцевального конкурса «Шоу. Танцы. Находка».

- Эксперты рассказали о 5 новых правилах для владельцев банковских карт.

- Ну а любителям астрологии – прогноз на февраль, а садоводам-огородникам – лунный посевной календарь.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - У всех на устах: коронавирус границ не знает – всё о новой инфекции подробно в свежем номере «РИО Панорамы».- Ветераны Великой Отечественной войны смогут слетать в любой из российских городов и обратно абсолютно бесплатно в мае 2020 года.- Знакомьтесь: победители молодежного танцевального конкурса «Шоу. Танцы. Находка».- Эксперты рассказали о 5 новых правилах для владельцев банковских карт.- Ну а любителям астрологии – прогноз на февраль, а садоводам-огородникам – лунный посевной календарь.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!