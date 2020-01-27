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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
27.01.2020
№5 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 января.

Сегодня в номере:
- У всех на устах: коронавирус границ не знает – всё о новой инфекции подробно в свежем номере «РИО Панорамы».
- Ветераны Великой Отечественной войны смогут слетать в любой из российских городов и обратно абсолютно бесплатно в мае 2020 года.
- Знакомьтесь: победители молодежного танцевального конкурса «Шоу. Танцы. Находка».
- Эксперты рассказали о 5 новых правилах для владельцев банковских карт.
- Ну а любителям астрологии – прогноз на февраль, а садоводам-огородникам – лунный посевной календарь.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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