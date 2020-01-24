|Порядок по новым правилам
|РИО Панорама
|24.01.2020
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В Находке начали действовать новые правила благоустройства территории города. Документ содержит требования к размещению на улицах рекламных конструкций, распространению плакатов и объявлений, внешнему виду и расположению вывесок.
Баннеры, афиши и указатели, которые портят вид Находки, будут демонтированы, владельцы – привлечены к административной ответственности.
По словам начальника Управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа Виктора ФИРСЕНКОВА, разномастные штендеры на цепочках, выставляемые у магазинов, хаотично размещаемые на столбах и деревьях афиши, прикрученные веревками, не говоря уже о небольших плакатах и объявлениях, которыми обклеивают все свободные стены, остановки и столбы, город не украшают. Это недопустимо. Новая редакция Правил благоустройства дает больше возможностей для борьбы с захламлением города, незаконной и «мусорной» рекламой. Грязные, неопрятные, рваные транспаранты, замызганные вывески должны уйти в прошлое. Как пояснили специалисты, плакаты, объявления, предвыборная агитация, информационные указатели могут быть размещены только в разрешенных местах. Запрещено самовольно наносить рекламные надписи и графические изображения на фасады зданий, павильоны, ограждения, элементы благоустройства, лестницы, опоры освещения, дороги, тротуары и бортовые камни, прикреплять таблички на деревья. Нельзя монтировать рекламные конструкции на балконах и лоджиях, в оконных и дверных проёмах, на эркерах, перилах лестниц, леерах, стационарных и временных ограждениях. Штендеры могут быть размещены в пределах пяти метров от входа в предприятие и только в часы их работы. Переносные конструкции, выставленные на тротуары шириной менее двух метров, на газонах, вдоль автомобильных дорог – вне закона.
Ответственность за игнорирование требований документа предусмотрена Законом «Об административных правонарушениях в Приморском крае» № 44-КЗ, размер штрафа – до 80 тыс. рублей. Щиты, стенды, перетяжки, электронные табло, установленные без соответствующих разрешений, будут демонтированы, расходы взысканы с владельцев.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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