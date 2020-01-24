В истории жизни человечества на Земле произошло очень много знаменательных событий. Из далёких древних веков эхом дошло известие о восстании рабов в Италии под предводительством Спартака. Известны великие полководцы, покорившие полмира – Александр Македонский, Тамерлан, Чингисхан. Летописцы, свидетели тех событий, донесли до нас подвиги и имена отважных воинов того времени. События последних веков – война с Наполеоном, Первая мировая война, Великая Отечественная война – уже запечатлены более подробно не только в литературе, но и в документальных фильмах. Прошло более 70 лет после окончания Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии, но уже сейчас в странах Западной Европы пропагандируют и пытаются принизить роль Советской Армии в разгроме фашизма. В средствах массовой информации молодому поколению дают искажённое представление о знаменитых боевых операциях, великом героизме советского народа и какой ценой была достигнута победа.

Среди знаменательных событий ХХ века есть и героический бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. Изучив исторические материалы, я решил напомнить сегодняшнему поколению о героизме и храбрости русских моряков. 9 февраля 2019 года исполнилось 115 лет со дня этого знаменательного события.



Крейсер «Варяг». Фото: https://www.culture.ru/.

Крейсер «Варяг». Фото: https://www.culture.ru/.

Бронепалубный крейсер первого ранга «Варяг» был заложен 10 мая 1899 года в Филадельфии на верфях завода «Вильям Крамп и К» в Америке. Уже 31 октября судостроители произвели спуск на воду будущего крейсера. А второго января 1901 г. на «Варяге» был поднят вымпел, и он вступил в строй Военно-Морского флота Российской империи. Командиром был назначен капитан первого ранга В. Бэр (15 мая 1905 г., командуя броненосцем «Ослабля», он погибнет в Цусимском сражении). Водоизмещение крейсера составляло 6500 т, длина – 127,9 м, скорость хода достигала 17 узлов, мощность – 14158 л. c. На вооружении «Варяг» имел по 12 орудий 152– и 75-миллиметрового калибра, 10 мелких пушек и 6 торпедных аппаратов.

Экипаж корабля насчитывал 550 матросов, кондукторов, унтер-офицеров и 20 офицеров.

Канонерская лодка «Кореец» вошла в строй в 1888 г. Она имела водоизмещение 1334 т, скорость хода 13 узлов. Её вооружение: два 203-, одно 152-, четыре 99-, два 47-, четыре 37-миллиметровых орудия и одна десантная 64-миллиметровая пушка. Экипажем «Корейца», состоявшем из 168 матросов и 11 офицеров, командовал капитан второго ранга Г. Беляев.

Утром 3 мая 1901 г. под гром салюта с Купеческой стенки «Варяг» отдал якорь на большом кронштадтском рейде, завершив более чем 5000-мильный путь. Эффектное зрелище представлял новый крейсер. «Варяг» в ту пору был единственным кораблём, построенным по новой судостроительной программе. И интерес к нему был исключительным. Первым поздравил экипаж корабля с благополучным прибытием главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Степан Макаров. Стоянка крейсера в Кронштадте была недолгой. Возрастание военной угрозы для Российской империи, Китая со стороны Японии, обострение международной обстановки заставило царское правительство принять меры к усилению военно-морских сил на Дальнем Востоке. С Балтики и Чёрного моря сюда переводятся новые корабли.



Экипаж крейсера «Варяг». Фото: https://www.auctionica.ru/.

Экипаж крейсера «Варяг». Фото: https://www.auctionica.ru/.

25 февраля 1902 г. «Варяг» отдал якорь на внешнем рейде Порт-Артура, салютуя флагу начальника эскадры на броненосце «Петропавловск». С волнением вглядывались офицеры и матросы в очертания незнакомого берега. Рейд окружали суровые скалистые отроги, в глубине бухты возвышался маяк, на сигнальной мачте Золотой Горы развевался русский флаг. Здесь, на далёкой от России базе, предстояло нести службу экипажу. Первого марта 1903 г. в командование кораблём вместо В. Бэра вступил капитан первого ранга Всеволод Руднев. Новому командиру было 47 лет. Перед назначением на «Варяг» он служил старшим помощником командира порт-артурского порта.

К концу ХlХ века международная обстановка на Дальнем Востоке характеризовалась усилением борьбы империалистических государств за господство на Тихом океане и за раздел Китая. Здесь сталкиваются захватнические устремления США, Англии, Германии, Франции, Японии и царской России. Интенсивное освоение после Крымской войны Приамурья и Приморья значительно укрепило её позиции на Дальнем Востоке.



При написании статьи были использованы материалы Государственного архива Военно-Морского флота России, книги Мельникова Р. М.: «Крейсер "Варяг"» (1975 г. изд.) и «Краснознамённый Тихоокеанский флот» (1973 г. изд.)

Полностью материал «Памяти героев крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» читайте в газете "РИО Панорама" №4 от 22 января 2020 года.