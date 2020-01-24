|Портреты, натюрморты, любимые пейзажи…
|РИО Панорама
|24.01.2020
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Краевая передвижная художественная выставка «Художники Приморья» открылась в городской картинной галерее «Вернисаж» при поддержке региональной программы «Мастера искусств – жителям Приморья».
В залах галереи представлено более 70 произведений искусства в разных жанрах и техниках. За возможность познакомиться с творчеством художников из разных городов организаторов поблагодарила начальник Управления культуры администрации городского округа Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ.
– Для находкинцев эта выставка – особенно значимое событие. Она открывает цикл культурных мероприятий, которые мы запланировали провести в юбилейный год. В мае все россияне отметят 75-летие Победы, а жители Находки ещё и 70-летие любимого города.
Председатель приморского отделения Союза художников Илья БУТУСОВ рассказал первым посетителям о том, как работает выставочный комитет, отбирающий работы для таких проектов. Он подчеркнул, что в основе выставки – работы представителей трёх союзов художников: Владивостока, Находки и Уссурийска. Но организаторы также дали возможность рассказать о своём творчестве и коллегам из районов, не имеющих профессиональных общественных ячеек. Статус передвижной даёт возможность выставке побывать в разных городах. Причём, большинство работ местных художников отправилось на вернисажи к соседям, а находкинцам дана возможность познакомиться с картинами малознакомых мастеров.
– Приморская тематика на этой выставке приветствовалась, но не была обязательной, – рассказал председатель находкинского союза Александр ШАЛАГИН. – Главное, чтобы на картинах останавливался взгляд и работа вызывала интерес зрителя.
На этой выставке действительно есть за что зацепиться взглядом – портреты, натюрморты, любимые пейзажи, узнаваемые городские места и сюжеты, над которыми можно долго размышлять. Выставка будет работать до 11 февраля в городской картинной галерее «Вернисаж».
Пресс-служба администрации НГО
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