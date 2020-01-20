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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.01.2020
В городской газете «РИО Панорама» – только свежие новости и главные городские события! В продаже с 22 января. Спрашивайте в магазинах города!

Сегодня в номере:
- Наша постоянная рубрика «Страницы истории» расскажет о знаменательном событии XX века: о подвиге крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
- В рамках Года памяти и славы в Приморье до 30 января будет проходить всероссийская акция «Блокадный хлеб». Она подразумевает адресную помощь ветеранам и масштабную просветительскую деятельность на территории края – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- К чему приводит халатное отношение к запрету о выезде на лед - МЧС Приморья вновь выступило с обращением к жителям края.
- Нужно ли возить с собой электронный полис ОСАГО, кому разрешен проезд на «красный» и когда можно сесть за руль - читайте в «РИО Панораме».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, кроссворд, судоку, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления.

Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму». «РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать. Выписывайте и покупайте!

Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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