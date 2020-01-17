В среду, 15 января, в городе заработал Дом дневного пребывания для пожилых людей от фонда «Забота». Первая группа участников проекта «Забота о родителях» составила 20 человек, и они уже познакомилась друг с другом и с теми, кто готов о них временно позаботиться.



«Наша задача – согреть этих людей вниманием, вкусно накормить и дать возможность им почувствовать себя включёнными в социальную и общественную жизнь. Мы сделали акцент на досуге пожилых людей, поскольку при оказании психологической помощи этот метод является одним из самых действенных. Они же как дети малые. Их нужно отвлечь от грустных мыслей, занять чем-то, увлечь. А иной раз, достаточно просто посидеть, поболтать с ними. Трижды в неделю к нашим бабушкам и дедушкам будет приходить психолог. Для подопечных будут организованы творческие мастерские, культурно-развлекательные мероприятия, в том числе и организованные выезды на экскурсии», — рассказала руководитель социальных проектов фонда «Забота» Анжела КИЛЬДЯЕВА.

Проект «Забота о родителях» поддержан Фондом президентских грантов и рассчитан на год, но, по мнению руководителя благотворительного фонда «Забота» отца Георгия, проект Дома дневного пребывания для пенсионеров старше 70 лет будет продолжаться.

Сообщение об открытии дневного стационара для пожилых людей стало новостью номер один в Находке. Как считает председатель комиссии по социальной политике Думы Находкинского городского округа Татьяна БЕЛОНОГОВА, обязательно надо найти возможность снижения арендной платы за помещение для этого важнейшего социального проекта.



«Сегодня в Находке дан старт новой форме работы с людьми старшего поколения. Не секрет, что люди преклонного возраста, особенно одинокие, перестают ощущать себя активными и не видят для себя перспектив в будущем. Разумеется, это рано или поздно приводит пожилого человека к унынию, депрессии и болезням. Проект, который открывает сегодня фонд «Забота», поможет этим людям поддержать позитивный настрой. Но главное, что участники проекта, бабушки и дедушки, найдут здесь так нужное им повседневное общение, внимание и заботу. Мы все понимаем, что с возрастом у людей круг общения сужается. А им так хочется именно интересного активного общения. Все это учли в центре дневного пребывания и постараются наполнить каждый день своих подопечных интересными событиями, чтобы помочь им вернуть радость и вкус к жизни, в том числе, и от общения с новыми друзьями. Надеюсь, что проект будет успешно развиваться и дополняться новыми современными формами работы с нашими пожилыми горожанами, ведь когда-то нас всех ждет старость, и хотелось бы, чтоб она не была безрадостной или одинокой».

В этом центре у пожилых подопечных режим будет не очень строгий. Каждое утро будут организованы занятия по интересам, далее – обед, чаепитие, а для кого-то и тихий час, полдник, затем домой. Все, кто готов помогать в работе дневного стационара для пожилых людей, уверены, что их подопечные обязательно получат порцию позитива. И, конечно, между собой подружатся. И потом, быть может, будут общаться и в дальнейшей повседневной жизни. Нам всем, а особенно пожилым людям, так не хватает просто доброжелательного общения друг с другом.