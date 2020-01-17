В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение владельца торговой точки. Заявитель сообщил, что неизвестный проник в овощной магазин, расположенный на улице Малиновского.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. 46-летний местный житель путем взлома двери проник в помещение магазина и пытался похитить мешок с грецкими орехами на сумму свыше 9 тысяч рублей. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Фигурант задержан. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке





Компенсация за задержку



В Находке к административной ответственности за нарушение трудовых прав работников на оплату труда привлечен руководитель местной строительной компании.



Прокуратурой города Находки в июне 2019 года проведена проверка соблюдения ООО «Строй-Сервис» трудового законодательства, в ходе которой выявлены факты несвоевременной оплаты труда работников предприятия.

В ходе проверки установлено, что в январе 2019 года предприятие нарушало сроки выплаты заработной платы работникам, при этом не начисляя последним компенсацию в порядке ст. 236 ТК РФ.

На основании выявленных нарушений генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, работникам начислена и выплачена компенсация за просрочку выплаты заработной платы.

По результатам проверки в отношении руководителя также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено, должностному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.





Берегите карманы



Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1979 г.р., который обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества из одежды, сумок, другой ручной клади). Также ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества с банковского счета), ч. 1 ст. 161 УК РФ (открытое хищение имущества).



По версии органа предварительного расследования, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель г. Находки в период с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. совершил ряд краж из сумок и карманов одежды граждан, находившихся в общественном транспорте, местах общественного питания и крупных супермаркетах города, а также на автобусных остановках.

Предметами хищений являлись кошельки с денежными средствами, а также мобильные телефоны.

Так, в марте 2019 г., находясь на автобусной остановке, фигурант, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, из кармана пальто девушки похитил мобильный телефон марки «IPhone» стоимостью около 44 т.р.

Помимо этого, в конце января 2019 г., находясь в маршрутном автобусе, злоумышленник похитил из рюкзака пассажира кошелек с находившимися в нем банковскими картами. Выйдя на одной из остановок, он проследовал к банкомату и, используя пин-код, находившийся в украденном кошельке, похитил с банковского счета 65 т. р.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура города Находки