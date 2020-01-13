|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|13.01.2020
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№3 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 января.
Сегодня в номере:
- В Находке открыт Дом дневного пребывания для пожилых людей – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Что январь готовит нам, какие перемены ждут россиян с начала нового года – читайте в «РИО Панораме».
- Понемногу обо всем: о налогах и выплатах, компенсациях, льготных полётах, разводах, ДТП, мусорных вопросах и возрасте автолюбителей – на страницах «РИО Панорамы».
- Что надо знать, чтобы не платить за «бесплатное» лечение и как вернуть потраченные деньги?
- Позаботимся о здоровье: кому и каких веществ не хватает и в каких продуктах они содержатся?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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