№3 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 января.



Сегодня в номере:

- В Находке открыт Дом дневного пребывания для пожилых людей – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Что январь готовит нам, какие перемены ждут россиян с начала нового года – читайте в «РИО Панораме».

- Понемногу обо всем: о налогах и выплатах, компенсациях, льготных полётах, разводах, ДТП, мусорных вопросах и возрасте автолюбителей – на страницах «РИО Панорамы». - В Находке открыт Дом дневного пребывания для пожилых людей – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Что январь готовит нам, какие перемены ждут россиян с начала нового года – читайте в «РИО Панораме».- Понемногу обо всем: о налогах и выплатах, компенсациях, льготных полётах, разводах, ДТП, мусорных вопросах и возрасте автолюбителей – на страницах «РИО Панорамы». - Что надо знать, чтобы не платить за «бесплатное» лечение и как вернуть потраченные деньги?

- Позаботимся о здоровье: кому и каких веществ не хватает и в каких продуктах они содержатся?



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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