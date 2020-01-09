если власти учитывают разные точки зрения и внимательно изучают интересы рядовых горожан»



Председатель Комиссии по социальной политике Думы НГО Татьяна БЕЛОНОГОВА – о своей работе в интересах жителей округа и о репутации законодательной ветви власти.



– Подводя итоги 2019 года, как Вы оцениваете работу Думы и многое ли удалось сделать для города?

– Моя работа, как у всякого депутата – дело коллективное. Говорить о личных заслугах в отрыве от работы Думы просто не получится. Наверное, главный итог работы Думы Находкинского городского округа – это выстроенная система диалога и взаимопонимания с общественными объединениями и представителями бизнес-сообщества.

Думается, за текущий год мы смогли скоординировать работу двух ветвей власти для решения многих острых социальных проблем города. И не случайно Дума НГО стала призёром конкурса краевого парламента в номинации «Лучшая организация работы с населением и общественными организациями». В результате наша рутинная, ежедневная работа воплощается в серьезные законопроекты и решения. Чаще всего они касаются вопросов местного значения, но порой мы повторяем повестку регионального и федерального уровней.

Например, организация регулярного депутатского контроля того, как идет исполнение общенациональных проектов на территории Находки. Одно из важнейших решений года – это существенное, в два раза, по сравнению с прошлогодним, снижение налога на имущество до одного процента. И хотя решение депутатам пришлось буквально «пробивать», доказывая его целесообразность, с цифрами в руках, но нас услышали, и, похоже, мы дали немного вздохнуть малому и среднему бизнесу.



– Такое решение кто-то посчитает популистским...

– А я уверена, что оно обернётся в ближайшее время новым витком предпринимательской активности. И в подтверждение тому некоторые предприниматели из других муниципальных образований края уже планируют перевод своего бизнеса в Находку. Понятно, что это будет реальное увеличение доходов в местный бюджет.

Кроме неотложных насущных проблем мы в Думе занимаемся и общеобразовательными проектами.

Так, например, 13 декабря прошедшего года на двенадцати подготовленных площадках проходила замечательная акция под названием «Тест по истории Отечества». Я и сама с удовольствием проверила свои знания в отечественной истории. Радует, что разновозрастные участники с большим воодушевлением отнеслись к этому событию. И еще больше радует, что мероприятие стало ежегодным. История нас многому учит.

Трудно перечислить все принятые Думой решения, направленные на благо жителей города. В каждой повестке любого заседания Думы обычно более 30 вопросов, и все они касаются улучшения жизни горожан. Много времени и сил занимает работа над городским бюджетом, главным финансовым документом года. Депутаты – такие же горожане, и, конечно, мы реально заинтересованы в процветании Находки. Хочется видеть позитивные сдвиги, в этом направлении и работаем.



– Поговорим о человеческих качествах. Легко ли женщине быть депутатом?

– Да, в силу своей природы мы, женщины, более эмоциональны, нам труднее, чем мужчинам, всё беспристрастно взвешивать, обдумывать и иногда удерживаться от скоропалительных опрометчивых высказываний. Именно мы пытаемся создать в Думе дружественную атмосферу с минимумом политических дебатов и максимумом конструктивного подхода. Хотя в ходе подготовки к заседанию комиссии, погружаясь в проблемы избирателей, в эту кропотливую ежедневную работу, не всегда испытываешь положительные эмоции. На личном приёме требуется не просто терпение, но и сострадание и доброжелательность. Мы, как депутаты, всегда стараемся внимательно относиться к просьбам, с которыми приходят люди. Но зачастую большинство из них к нам приходят, уже почти отчаявшись найти выход. Всех надо выслушать, побеседовать, во многих случаях от нас требуется, прежде всего, психологическая помощь, а это непросто. Но в целом, надо признаться, работаю с удовольствием. И те решения, которые наша Комиссия по социальной политике принимает сегодня, завтра улучшат качество жизни в Находке.



– Есть ли у Вас главный принцип, которым Вы руководствуетесь при принятии решений?

– Да, мои коллеги давно знают, что я не очень удобный человек, так как стараюсь всегда говорить правду и в людях ценю честность. И ещё стараюсь не давать пустых обещаний, которые выполнить не смогу. Проблемы надо решать, а не обещать их решить. Свежий пример с ситуацией по снюсам в Находке. Об этом как-то не принято было говорить. Но я сама – мама школьника, и мне первой из коллег пришлось озвучить проблему в публичном пространстве. И я рада, что за довольно короткий срок у нас получилось разработать комплекс мер по борьбе с этим злом. А тут, очень вовремя, подоспело и решение правительства. Премьер Дмитрий Медведев поручил МВД ликвидировать незаконную продажу снюсов, а законной продажи нет и не было никогда.



– Что Вам хочется пожелать жителям города в новом году?

– Что принесёт нам наступивший год, зависит в немалой степени и от нас самих. Хочется пожелать моим коллегам слаженной и эффективной работы в тесном сотрудничестве с администрацией Находки. Всем депутатам пожелала бы большей поддержки от горожан, наших избирателей.

Уважаемые жители города! Пусть новый год оправдает ваши надежды и порадует новыми позитивными переменами! Пусть ваши сердца не ожесточаются, оставайтесь добрыми и милосердными!

С Новым годом!