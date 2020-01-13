25 декабря прошла заключительная в этом году встреча стивидоров-участников Фонда, членов Попечительского совета и общественников города Находки. Обсуждая итоги, все сошлись на том, что удовлетворены первым годом работы Фонда, находят его правильным инструментом адресной помощи и считают нужным продолжать развивать диалог и взаимодействовать. Активисты отметили, что старт порадовал масштабом результатов, а сотрудники и подрядчики Фонда показали, как можно и нужно работать на благо жителей: качественно, быстро, эффективно. На этом фоне планы перестали быть обещаниями и превратились в руководство к активным действиям, планомерную работу на результат.



Напомним, фонд «Находка» создан 11 декабря 2018 года. Это решение было принято в ходе совещания руководителей стивидорных компаний Находки с главой Приморья Олегом КОЖЕМЯКО. Задача состояла в том, чтобы компании, которые занимаются погрузкой и разгрузкой угля, вкладывали деньги в развитие города более системно.



Сегодня шесть стивидоров – участников Фонда «Находки»: ООО Компания «Аттис-Энтерпрайс», АО «Находкинский морской торговый порт», ООО «Геомар», ООО «Порт Ливадия», АО «Порт Восточные Ворота — Приморский завод» и АО «Дальмормонтаж» - регулярно перечисляют денежные средства на расчетный счет Фонда, которые в дальнейшем направляются на финансирование социальных проектов. В 2019 году поступило более 125 миллионов рублей.



Поступившие средства распределяются на финансирование мероприятий в рамках семи программ, разработанных Фондом: «Комфортная Находка», «Чистая Находка», «Здоровая Находка», «Спортивная Находка», «Культурная Находка», «Интеллектуальная Находка» и «Равенство». План работы формируется, исходя из обращений жителей Находки, запросов муниципальных учреждений и творческих, спортивных объединений, с которыми сотрудничают благотворители. Программы «Комфортная Находка» и «Чистая Находка» — самые масштабные по вложениям. На благоустройство города Фонд направил уже более 65 миллионов рублей. Большая часть денежных средств направлена на благоустройство микрорайона Астафьева, расположенного около промышленной зоны:

* на озеленение микрорайона направлено более 18 миллионов рублей;

* на устройство детских и спортивных площадок направлено более 12 миллионов рублей;

* на устройство и ремонт лестниц направлено более 5 миллионов рублей;

* на выполнение работ по освещению дороги в районе улицы Астафьева, 109б направлено более 2,5 миллионов рублей;

* на благоустройство микрорайона, в том числе территории средней школы №1 «Полюс» (устройство и ремонт ливневых канализаций, устройство разворотных площадок и асфальтобетонного покрытия, ремонт подпорной стены, организация и проведение субботников и др.) направлено более 19 миллионов рублей;

* на выполнение работ по демонтажу деревянных оконных конструкций, изготовлению и установке оконных конструкций из ПВХ на лестничных площадках МКД, также на приобретение почтовых ящиков для установки их в МКД направлено более 1 миллиона рублей.





Также в рамках реализации мероприятий программы социальной поддержки жителей Находкинского городского округа «Равенство» на выполнение работ по изготовлению и установке оконных и балконных конструкций из ПВХ в квартирах жителей микрорайона Астафьева было направлено более 5 миллионов рублей.



На реализацию мероприятий в рамках программы «Здоровая Находка» направлено уже 13 миллионов рублей и в 2020 году будет дополнительно направлено более 17 миллионов рублей на уже реализуемые мероприятия. Фонд активно сотрудничает с КГБУЗ «Находкинская городская больница» и Находкинской больницей ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. По Программе содействия развитию здравоохранения Находкинского городского округа были закуплены дорогостоящие медикаменты и оборудование, а также многофункциональные механические кровати и кондиционеры. Сейчас финансируются работы по капитальному ремонту помещений поликлиники СП «Городская больница № 1». В новом, 2020 году там будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи по федеральной программе.

В этом году фонд «Находка» установил тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Забота», городским музеем и другими местными культурными центрами, творческими коллективами, спортсменами. Также Фонд оказывает регулярную помощь Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. На реализацию мероприятий в рамках программы социальной поддержки жителей Находкинского городского округа «Равенство», программы содействия развитию спорта и физической культуры «Спортивная Находка» и программы содействия развитию культуры «Культурная Находка» было направлено более 16 миллионов рублей.



«Ещё одна наша гордость — это активная помощь подрастающему поколению детским садам, школам, вузам. Денежные средства направляются на проведение ремонтных работ, работ по установке пластиковых оконных конструкций, благоустройство территории дошкольных учреждений и учреждений образования, на приобретение канцелярских принадлежностей, учебных пособий, оборудования, инвентаря и других необходимых для учебного процесса материальных средств. В сентябре в рамках проведения акции «Страхование первоклассников» Фонд профинансировал страхование от несчастных случаев более чем 650 первоклассников», — отмечает Мария САБЕЛЬНИКОВА. На реализацию мероприятий в рамках Программы поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Находкинском городском округе, направлено более 13 миллионов рублей.



Двери Фонда «Находка» всегда открыты для жителей города Находки. Любой желающий может прийти в офис организации и обратить внимание на ту или иную проблему, обратиться за помощью или узнать интересующую его информацию. Также о Фонде и его текущей деятельности, актуальные новости и отчёты можно прочесть на сайте: ecofond-nhk.ru, а также в инстаграм-аккаунте: @nhkfond.

Также в рамках реализации мероприятий программы социальной поддержки жителей Находкинского городского округа «Равенство» на выполнение работ по изготовлению и установке оконных и балконных конструкций из ПВХ в квартирах жителей микрорайона Астафьева было направлено более 5 миллионов рублей.На реализацию мероприятий в рамках программы «Здоровая Находка» направлено уже 13 миллионов рублей и в 2020 году будет дополнительно направлено более 17 миллионов рублей на уже реализуемые мероприятия. Фонд активно сотрудничает с КГБУЗ «Находкинская городская больница» и Находкинской больницей ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России. По Программе содействия развитию здравоохранения Находкинского городского округа были закуплены дорогостоящие медикаменты и оборудование, а также многофункциональные механические кровати и кондиционеры. Сейчас финансируются работы по капитальному ремонту помещений поликлиники СП «Городская больница № 1». В новом, 2020 году там будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи по федеральной программе.В этом году фонд «Находка» установил тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Забота», городским музеем и другими местными культурными центрами, творческими коллективами, спортсменами. Также Фонд оказывает регулярную помощь Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. На реализацию мероприятий в рамках программы социальной поддержки жителей Находкинского городского округа «Равенство», программы содействия развитию спорта и физической культуры «Спортивная Находка» и программы содействия развитию культуры «Культурная Находка» было направлено более 16 миллионов рублей.«Ещё одна наша гордость — это активная помощь подрастающему поколению детским садам, школам, вузам. Денежные средства направляются на проведение ремонтных работ, работ по установке пластиковых оконных конструкций, благоустройство территории дошкольных учреждений и учреждений образования, на приобретение канцелярских принадлежностей, учебных пособий, оборудования, инвентаря и других необходимых для учебного процесса материальных средств. В сентябре в рамках проведения акции «Страхование первоклассников» Фонд профинансировал страхование от несчастных случаев более чем 650 первоклассников», — отмечает Мария САБЕЛЬНИКОВА. На реализацию мероприятий в рамках Программы поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Находкинском городском округе, направлено более 13 миллионов рублей.Двери Фонда «Находка» всегда открыты для жителей города Находки. Любой желающий может прийти в офис организации и обратить внимание на ту или иную проблему, обратиться за помощью или узнать интересующую его информацию. Также о Фонде и его текущей деятельности, актуальные новости и отчёты можно прочесть на сайте: ecofond-nhk.ru, а также в инстаграм-аккаунте: @nhkfond. Пресс-служба Фонда «Находка»