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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.01.2020
№2 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 января.

Сегодня в номере:
- «Дети войны» и ветераны труда Приморья смогут компенсировать расходы на транспорт, согласно одобренным изменениям в два закона Приморского края.
- Братья наши меньшие: в Приморском крае с 1 января 2020 года вступает в силу закон о гуманном и ответственном отношении к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.
- Готовимся к Всероссийской переписи-2020 – в чём ее особенности и отличие от предыдущих.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте и выписывайте «РИО Панораму». 
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66. 
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