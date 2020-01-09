№2 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 января.



Сегодня в номере:

- «Дети войны» и ветераны труда Приморья смогут компенсировать расходы на транспорт, согласно одобренным изменениям в два закона Приморского края.

- Братья наши меньшие: в Приморском крае с 1 января 2020 года вступает в силу закон о гуманном и ответственном отношении к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.

- Готовимся к Всероссийской переписи-2020 – в чём ее особенности и отличие от предыдущих.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте и выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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