|Вышел очередной номер газеты
|РИО Панорама
|09.01.2020
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№2 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 января.
Сегодня в номере:
- «Дети войны» и ветераны труда Приморья смогут компенсировать расходы на транспорт, согласно одобренным изменениям в два закона Приморского края.
- Братья наши меньшие: в Приморском крае с 1 января 2020 года вступает в силу закон о гуманном и ответственном отношении к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.
- Готовимся к Всероссийской переписи-2020 – в чём ее особенности и отличие от предыдущих.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте и выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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