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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.01.2020

№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 января.

Сегодня в номере:
 - Куда сходить в новогодние дни? – афиша праздничных мероприятий.
- Утвержден график работы больниц в новогодние каникулы.
- В новогодние праздники общественный транспорт будет работать по особому расписанию – подробности на страницах «РИО Панорамы».
- С 1 января будет введена дополнительная мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низким уровнем дохода – кому и сколько?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте и выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать.

Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66. E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

 
 

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