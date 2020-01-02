

№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 января.



Сегодня в номере:

- Куда сходить в новогодние дни? – афиша праздничных мероприятий.

- Утвержден график работы больниц в новогодние каникулы.

- В новогодние праздники общественный транспорт будет работать по особому расписанию – подробности на страницах «РИО Панорамы».

- С 1 января будет введена дополнительная мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низким уровнем дохода – кому и сколько?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте и выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать.



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66. E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script



