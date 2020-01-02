|Вышел очередной номер газеты
|РИО Панорама
|02.01.2020
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№1 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 января.
Сегодня в номере:
- Куда сходить в новогодние дни? – афиша праздничных мероприятий.
- Утвержден график работы больниц в новогодние каникулы.
- В новогодние праздники общественный транспорт будет работать по особому расписанию – подробности на страницах «РИО Панорамы».
- С 1 января будет введена дополнительная мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низким уровнем дохода – кому и сколько?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте и выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать.
Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66. E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
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