|Новогодняя афиша
|РИО Панорама
|26.12.2019
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ПЛОЩАДЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ НГО (ул. Ленинская, 22)
1 января в 13.00 – городское народное гуляние «С Новым годом!»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ (ул. Ленинская, 22)
С 21 по 30 декабря, с 2 по 5 января в 10.00, 12.00, 14.00 – утренник «Новогодние приключения в стране снов», снежное шоу от Деда Мороза, селфи с новогодними персонажами, игры, танцевальный батл.
4 января в 17.00 – новогоднее театрализованное представление «Холодное сердце».
7 января в 13.00 – новогоднее театрализованное представление «Под счастливой звездой Рождества».
10, 24 января в 18.00 – новогоднее театрализованное представление «Рождественские вечера 50+».
Тел. 65-51-22
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОМ МОЛОДЕЖИ (ул. Дзержинского, 1)
С 25 по 30 декабря в 11.00, 13.00 – новогодний утренник, интерактивный спектакль и игры у ёлки «Сказочный патруль: новогодний экстрим».
С 20 по 30 декабря в 15.00, 18.00 – магический квест «Операция К».
30 декабря в 18.00 – предновогодний вечер «На балу у Деда Мороза», конкурсы, лотереи, танцы, песни, хороводы, парад костюмов.
Тел. 74-59-06
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю. ГАГАРИНА (ул. Добролюбова, 18)
28 декабря в 18.00 – городской новогодний вечер отдыха «От салюта до салюта!».
29 декабря в 13.00 – городской новогодний утренник «Новогодняя тайна планеты 2020», конкурсы, хороводы вокруг ёлки, игры со сказочными персонажами.
Тел.: 62-20-78; 62-20-74
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ (ул. Ленинская, 22)
30 декабря в 18.00 – Новогоднее мероприятие для молодежных общественных организаций.
Тел.: 65-62-50, 8-914-672-1706, 65-73-91
МБУК «ЛИВАДИЙСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» НГО (ул. Луговая, 2)
27 декабря в 16.00 – развлекательная программа для пожилых людей (Клуб «Ветеран») «Новогодний серпантин».
29 декабря – утренник «Три кота на ёлке» с играми, конкурсами, хороводами.
31 декабря в 22.00 – новогодний вечер отдыха «Новый год у ворот».
1 января в 13.00 на площади – развлекательно-танцевальная программа «Елка в хоровод зовет!»
3 января в 11.00 – кукольный спектакль «Проделки Кикиморы» детского театра «Петрушка».
5 января в 11.00 – развлекательная программа «Новогодние заморочки» театрального коллектива «Аплодисменты».
7 января в 11.00 – конкурсная игровая программа «Пропавшее Рождество.
Тел. 65-20-27
ДОМ КУЛЬТУРЫ С. АННА (ул. Нагорная, 1)
28 декабря – детский утренник «Новогодние приключения».
10 января в 16.00 – игровая программа «В гостях у Зимушки-Зимы».
Тел. 65-20-27
ДОМ КУЛЬТУРЫ МКР. ВРАНГЕЛЬ (ул. Первостроителей, 8)
29 декабря в 14.00 – новогодний утренник«Давайте жить дружно», новогодний сказочный спектакль, хоровод и фотосессия с дедом Морозом и Снегурочкой.
11 января в 15.00 – спектакль «Похищение праздника» любительского театра «Дети понедельника».
Тел. 66-80-26
МКР. ВРАНГЕЛЬ (Торговая площадь, ул. Бабкина, 19)
2 января в 12.00 – праздничное гуляние «С Новым годом!»
Тел. 66-83-63
ТЕАТР КУКОЛ (Находкинский пр-т, 32)
2, 4, 5, 7 января – в 11.00, 14.00; 3 января – в 11.00; 6 января – в 14.00 – новогодний утренник «Волшебная сказка Севера». Медведь Балу, панда По, йети Миго побывают в гостях у северных жителей, спасут Снегурочку, вернут Умку маме и весело встретят Новый год.
Тел.: 65-68-11, 65-71-18
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР г. НАХОДКА (ул. Владивостокская, 6)
С 23 по 30 декабря – программа «Новогодний танцевальный баттл».
с 25 по 27 декабря в 16.00 – тематическая программа для подростков «Корейская волна», посвящённая предстоящему Году взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.
Тел. 69-84-97
КЛУБ «ВСТРЕЧА» (ул. Нахимовская, 8а)
27 декабря в 12.00 – «Карнавал в мышином царстве» – мероприятие для жителей микрорайона Заводской.
Тел. 65-83-18
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ (ул. Сенявина,14)
Выставка художественных работ Андрея Звягина «На волне морской романтики».
Тел. 62-56-65
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ВЕРНИСАЖ» (Находкинский пр-т, 22)
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «На крыльях творчества (ярмарка-продажа).
Тел. 69-87-23
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