 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Бюджету – да, опеке – нет Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.12.2019
18 декабря в Думе Находкинского городского округа прошло очередное заседание, на котором было рассмотрено около 20 вопросов. Они касались приведения местных документов в соответствие изменяющемуся федеральному законодательству, регулирования работы по управлению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом и многого другого.

В целом работа прошла конструктивно, но два вопроса, внесенные главой НГО, депутаты отклонили. Первый из них касался структуры администрации города. Другой – учреждения управления опеки и попечительства в качестве юридического лица.
В качестве структуры на утверждение депутатов глава представил документ, в котором на основании федерального законодательства были внесены все отраслевые и территориальные органы местной администрации.
Что же не устроило депутатов, чем аргументировано отклонение документа, по которому администрация должна исполнять свои полномочия?

Т.М. Белоногова, заместитель председателя Думы НГО:
– Я категорически не согласна с большинством коллег по решению вопроса о структуре администрации. Чтобы понять, почему, нужно проанализировать их мнения по отказу в утверждении документа: «Глава не прописал отделы и управления, которые должны курировать заместители, просто перечислил их», «на основании представленной структуры глава сможет менять функционал своих замов», «глава будет самостоятелен в решении кадровых вопросов в администрации». Так вот, у меня на основании этого возникает ощущение, что некоторые мои коллеги неправильно трактуют законодательство и не руководствуются здравым смыслом. Ведь все эти мнения – не нарушения, а ПОЛНОМОЧИЯ выборного должностного лица, которым является глава округа.
 

 
Наша задача, как представительного органа – осуществление контроля за исполнением этих полномочий, но не влияние на рычаги и ресурсы, с помощью которых он это делает. Хороша аналогия с любым предприятием и учреждением. К примеру, вы – руководитель предприятия по изготовлению кирпичей, но приходит человек из налоговой и говорит: «Вы должны взять на работу художника и кирпич должен быть синий, а не красный». Что вы скажете? Правильно, человек превысил свои полномочия и вмешался в работу предприятия…
Поэтому я считаю, что главе округа необходимо утвердить право по наделению своих исполнителей функционалом для нормальной, эффективной работы.
Что касается учреждения опеки как юридического лица в структуре администрации, это требование законодательства, так как местному самоуправлению передали отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. А получилось, что мы, люди, призванные представлять интересы населения, а особенно социально незащищенной его части, тормозим работу структуры, которая защищает права и интересы детей.
27 декабря состоится внеочередное заседание Думы и я думаю, что депутаты, погрузившись подробнее в проблему, примут логичное и здравое решение.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 26 Дек 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика