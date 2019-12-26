18 декабря в Думе Находкинского городского округа прошло очередное заседание, на котором было рассмотрено около 20 вопросов. Они касались приведения местных документов в соответствие изменяющемуся федеральному законодательству, регулирования работы по управлению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом и многого другого.



В целом работа прошла конструктивно, но два вопроса, внесенные главой НГО, депутаты отклонили. Первый из них касался структуры администрации города. Другой – учреждения управления опеки и попечительства в качестве юридического лица.

В качестве структуры на утверждение депутатов глава представил документ, в котором на основании федерального законодательства были внесены все отраслевые и территориальные органы местной администрации.

Что же не устроило депутатов, чем аргументировано отклонение документа, по которому администрация должна исполнять свои полномочия?



Т.М. Белоногова, заместитель председателя Думы НГО:

– Я категорически не согласна с большинством коллег по решению вопроса о структуре администрации. Чтобы понять, почему, нужно проанализировать их мнения по отказу в утверждении документа: «Глава не прописал отделы и управления, которые должны курировать заместители, просто перечислил их», «на основании представленной структуры глава сможет менять функционал своих замов», «глава будет самостоятелен в решении кадровых вопросов в администрации». Так вот, у меня на основании этого возникает ощущение, что некоторые мои коллеги неправильно трактуют законодательство и не руководствуются здравым смыслом. Ведь все эти мнения – не нарушения, а ПОЛНОМОЧИЯ выборного должностного лица, которым является глава округа.



Наша задача, как представительного органа – осуществление контроля за исполнением этих полномочий, но не влияние на рычаги и ресурсы, с помощью которых он это делает. Хороша аналогия с любым предприятием и учреждением. К примеру, вы – руководитель предприятия по изготовлению кирпичей, но приходит человек из налоговой и говорит: «Вы должны взять на работу художника и кирпич должен быть синий, а не красный». Что вы скажете? Правильно, человек превысил свои полномочия и вмешался в работу предприятия…

Поэтому я считаю, что главе округа необходимо утвердить право по наделению своих исполнителей функционалом для нормальной, эффективной работы.

Что касается учреждения опеки как юридического лица в структуре администрации, это требование законодательства, так как местному самоуправлению передали отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. А получилось, что мы, люди, призванные представлять интересы населения, а особенно социально незащищенной его части, тормозим работу структуры, которая защищает права и интересы детей.

27 декабря состоится внеочередное заседание Думы и я думаю, что депутаты, погрузившись подробнее в проблему, примут логичное и здравое решение.

По материалам пресс-службы администрации НГО