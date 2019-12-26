ЯНВАРЬ

1 января

•25 лет со дня создания Оркестра народных инструментов при муниципальном Доме молодежи. Создан в 1995 году. Создатель и бессменный руководитель коллектива – БОГДАНОВ Александр Петрович.

19 января

•25 лет со дня создания радио «Свободная Находка». Работает на волне 104.5 FM.

•65 лет Дому детского творчества города Находки. В 103 кружках занимается 1300 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

21 января

•25 лет назад создана Торгово-промышленная палата СЭЗ Находка.

23 января

•25 лет со времени основания радио «Находка».

25 января

•25 лет со дня открытия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 «Полюс» НГО. Это самая молодая школа в городе. В ней обучаются 436 учеников.



ФЕВРАЛЬ

13 февраля

•75 лет со дня рождения Административного городка. Название улице было дано 13 февраля 1945 года.

21 февраля

•35 лет со дня основания Молодежного жилищного комплекса Находки (МЖК). Дата основания – февраль 1985 года. Основателем и идейным вдохновителем движения выступил ведущий архитектор Находкинского филиала института «Приморгражданпроект» Виктор ХОДЫРЕВ.



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