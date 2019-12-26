|Вышел очередной номер газеты
|РИО Панорама
|26.12.2019
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В городской газете «РИО Панорама» – только свежие новости и главные городские события! В продаже с 25 декабря. Спрашивайте в магазинах города!
Дорогие читатели, редакция нашего еженедельника поздравляет всех с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаем всем исполнения желаний, крепкого здоровья, оптимизма и удачи! Пусть 2020 год будет успешным и счастливым!
Сегодня в номере:
- Поздравления для горожан, итоги уходящего года.
- Готовимся к празднику: что год грядущий нам готовит – все подробности о новой хозяйке наступающего года – Белой Металлической Крысе, а также идеи для встречи Нового года: что надеть в новогоднюю ночь, где, как и с кем встретить.
- Цветной календарь и астрологические прогнозы на 2020 год.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую праздничную неделю, большой сканворд, частные объявления.
Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму». «РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать. Выписывайте и покупайте!
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