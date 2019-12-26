В городской газете «РИО Панорама» – только свежие новости и главные городские события! В продаже с 25 декабря. Спрашивайте в магазинах города!



Дорогие читатели, редакция нашего еженедельника поздравляет всех с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаем всем исполнения желаний, крепкого здоровья, оптимизма и удачи! Пусть 2020 год будет успешным и счастливым!



Сегодня в номере:

- Поздравления для горожан, итоги уходящего года.

- Готовимся к празднику: что год грядущий нам готовит – все подробности о новой хозяйке наступающего года – Белой Металлической Крысе, а также идеи для встречи Нового года: что надеть в новогоднюю ночь, где, как и с кем встретить.

- Цветной календарь и астрологические прогнозы на 2020 год.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую праздничную неделю, большой сканворд, частные объявления.



Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму». «РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать. Выписывайте и покупайте!



- Поздравления для горожан, итоги уходящего года.- Готовимся к празднику: что год грядущий нам готовит – все подробности о новой хозяйке наступающего года – Белой Металлической Крысе, а также идеи для встречи Нового года: что надеть в новогоднюю ночь, где, как и с кем встретить.- Цветной календарь и астрологические прогнозы на 2020 год.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую праздничную неделю, большой сканворд, частные объявления.Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму».