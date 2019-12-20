Бюджетная тема стала главной на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам городской Думы. Провел заседание председатель комиссии, первый заместитель председателя Думы Олег СЕРГАНОВ.



Депутаты рассмотрели три проекта решений Думы, связанные с принятием бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Были обсуждены результаты публичных слушаний по проекту бюджета на трехлетний период, проект решения о принятии главного финансового документа во втором чтении и проект решения о бюджете.

Начальник финансового управления администрации города Галина БОЛЬШАКОВА проинформировала депутатов по основным характеристикам будущего бюджета-2020. По доходам он сформирован в значении 3 817 093,423, 69 рублей, расходам – 3 972 240,878,69 рублей, дефицит составит чуть более150 млн рублей.

Руководитель управления отметила, что бюджет Находки на нынешний года был сформирован на 85,67% в структуре муниципальных программ. Прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год предлагается к утверждению в значении 3 829 956 715,24 рубля, на 2022 год – 3 553 257 057,07 рублей. Условно утвержденные расходы на эти годы предусматриваются в значениях 51 555 784,88 и 103 774 329,25 рублей соответственно.

На комиссии рассмотрены изменения в бюджет – текущего, 2019 года и плановый период 2020-2021 годов . Доходы на текущий год были утверждены в объеме 3 961 805,96 рублей, расходы – 4 214 873, 204,06 рублей. Руководитель управления отметила, что бюджет Находки на нынешний года был сформирован на 85,67% в структуре муниципальных программ.

Плановые назначения за три квартала года были исполнены в значениях – 2 640 659 615,51 и 2 624 585 407,28 рублей по доходам – расходам соответственно. Расходы социальной направленности за девять месяцев составили 1 994 947 637,61 рублей, или 76,01% в общем объеме произведенных расходов. Депутаты приняли решение внести вопросы повестки дня в повестку декабрьского заседания Думы.

Пресс-служба Думы Находкинского городского округа