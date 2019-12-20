|План против коррупции
|РИО Панорама
|20.12.2019
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План мероприятий по противодействию коррупции в Думе Находкинского городского округа обсудили на своем заседании члены постоянной депутатской комиссии по законности и регламенту Думы. Провел его председатель комиссии Антон ГОРБАНЬ.
В этом перечне – мониторинг законодательства в сфере противодействия, анализ обращений граждан, экспертиза проектов решений Думы, разработка комплекса организационно-разъяснительных мер по соблюдению муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и требований в этих целях, анализ доходов – расходов муниципальных служащих, имущественных обязательств и другие меры.
Депутаты обсудили проект решения о принятии в первом чтении решения Думы о внесении изменений в Устав НГО, назначении публичных слушаний по Уставу на 18 декабря и порядок учета предложений граждан по проекту до обозначенного срока.
На заседании рассмотрен протест прокурора на решение Думы о Положении о порядке управления, владения, пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности в части разграничения полномочий органов местного самоуправления в этой сфере.
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
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