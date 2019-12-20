С 1 января Находка переходит на современный принцип утилизации мусора. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрен региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология».



Организацией всех мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами будет одна компания – единый региональный оператор. Он же будет контролировать работу местных предприятий по транспортировке мусора на полигоны утилизации.

До 25 января жильцам многоквартирных домов нужно провести собрания собственников и решить, как они хотят получать квитанции – непосредственно от регионального оператора или через управляющие компании.

Уже разработана новая территориальная схема вывоза ТКО. Кратность опустошения контейнеров, движение транспорта по маршрутам будут под строгим контролем. Предусмотрены серьезные штрафы за срывы сроков.

В частном секторе установят куботейнеры – специальные емкости большого объема, или же мусор спецтранспорт заберет в пакетах по предварительному звонку. Выбор способа предстоит сделать для каждого квартала индивидуальной застройки.

Начислять плату региональный оператор будет не по квадратным метрам, как это было ранее, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. При этом все льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения будут сохранены. Первые платежные квитанции за мусор находкинцы получат в феврале 2020 года.

Пресс-служба администрации НГО