 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Береги автомобиль Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.12.2019
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление местной жительницы об угоне транспортного средства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими установлено, что автомобиль «Субару Легаси» был похищен с придомовой территории на улице Верхне-Морской.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили машину со следами дорожно-транспортного происшествия. Установлена личность гражданина, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался 23-летний местный житель, проживающий на соседней улице.
В отделе полиции он дал признательные показания. Автомобиль возвращен законной владелице.
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Фигурант уголовного дела задержан, в отношении него также составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
 
Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 20 Дек 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика