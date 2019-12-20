В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление местной жительницы об угоне транспортного средства.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими установлено, что автомобиль «Субару Легаси» был похищен с придомовой территории на улице Верхне-Морской.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили машину со следами дорожно-транспортного происшествия. Установлена личность гражданина, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался 23-летний местный житель, проживающий на соседней улице.

В отделе полиции он дал признательные показания. Автомобиль возвращен законной владелице.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигурант уголовного дела задержан, в отношении него также составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Пресс-служба ОМВД России по г. Находке