Продолжение, начало в № 48 от 27 ноября 2019 г.



Человек особого закала

Нельзя не упомянуть человека удивительной судьбы – финна Отто Васильевича Линдгольма. По характеристике современника, Линдгольм – человек «особого закала с огромнейшим самоотвержением и необходимым знанием морского и коммерческого дела».

Отто Васильевич Линдгольм (17 июня 1832 года – 16 декабря 1914 года) – уроженец Финляндии, большую часть жизни провел на Дальнем Востоке и в частности во Владивостоке, оставил после себя значительный след в развитии экономики, инфраструктуры города и края.

В октябре 1867 года в Николаевске-на-Амуре военный губернатор Иван Васильевич Фуругельм представил своему брату Гаральду Отто Линдгольма, тоже уроженца Финляндии, ходившего в море с 1850-х годов китобоем, затем шкипером в Тихом океане, а теперь промышлявшего в водах Охотского моря.

Они сразу понравились друг другу и подружились. Гаральд пригласил Отто посетить бухту Находка. 22 октября 1867 года судно вышло из лимана и через несколько дней вошло в залив Америка и стало на якорь напротив мыса Астафьева.

Линдгольму запала в душу голубая бухта, живописно окаймленная с одной стороны гористой материковой частью, а с другой – мысом, густо поросшим уссурийской желто-коричневой полуобнаженной тайгой, яркое осеннее солнце, заливавшее всю округу своим сиянием.

Бухта Находка напомнила ему родные места Финляндии. С детства Отто мечтал о море, с тоской провожал за горизонт уходящие в плавание корабли и подолгу гулял в порту среди снастей, пахнущих дегтем. Он был способным и трудолюбивым, быстро учился и наследовал от жизни самые главные знания, которые открывались ему в общении с отцом и мамой. Бухта Находка покорила сердце бывалого китобоя своей защищенностью, благодатным климатом, прекрасным ландшафтом и близостью к развивающемуся порту Владивосток и к странам Юго-Восточной Азии. Отто Линдгольм решил перевести свою базу из Охотска в бухту Находка.



Китобойная флотилия Линдгольма

11 ноября 1869 года в 22.00 шхуна «Ханна Райс» зашла в залив Америка и стала на якорь. Получасом позже рядом пришвартовалась шхуна «Каролина». Эти два судна составляли китобойную флотилию О. Линдгольма. На следующее утро, 12 ноября, состоялась встреча старых знакомых:

О. Линдгольма и Г. Фуругельма. Естественно, разговор зашел о причине захода судов в гавань. Отто Васильевич признался, что хотел бы обосноваться рядом с факторией для продолжения китобойного промысла, и спросил, не мог ли он, разумеется, с разрешения управляющего факторией, взять участок земли в бухте для устройства китобойной базы и строительства дома для себя. В случае отказа он намерен был уйти во Владивосток. Но Гаральд Васильевич уверил его, что Отто имеет его полное разрешение на любой участок в бухте и что он этому очень рад. Линдгольму приглянулось место прямо напротив фактории на мысе, получившее впоследствии, в 1898 году, его имя. Мыс Линдгольма находился на месте сегодняшней жестянобаночной фабрики и был поглощен строящимся причалом в 80-х годах 20 века.

13 ноября землемером Иваном Степановичем Шишкиным были определены границы запрашиваемого земельного участка, произведено межевание. Площадь участка составила 41 гектар. Доложили управляющему, и тот дал разрешение на аренду земли на неопределенный срок.

Группа людей приступила к строительству дома, и через три недели дом уже был готов, а мебель в нем уютно размещена. Новоселье отметили 6 декабря 1869 года. Проблем с питанием у китобоев не было, так как тайга изобиловала дичью, а море – рыбой. Свежее мясо не переводилось: в доме всегда наготове висела пара туш оленей для обеда. Овощи (картофель, турнепс, морковь, капуста и прочее) стоили в фактории очень дешево. Для китобоев все казалось раем земным после сурового климата и вечно ограниченного рациона питания на Охотском побережье.

Новую усадьбу Линдгольм назвал «Вилла Находка». Весной 1870 года китобойное судно «Ханна Райс» вышло под командованием Отто Линдгольма и Фридольфа Гека на промысел в Охотское море. Второе судно – «Каролину» – оставили в аренду для нужд фактории взамен затонувшей весной 1870 года шхуны «Находка».

22 ноября 1870 года «Ханна Райс» вернулась в залив «Америка». Но Линдгольма ждали два печальных события. Во-первых, шкипер «Каролины» Виктор Торнквист погиб, случайно выстрелив в себя во время охоты. Оставленная без присмотра «Каролина» врезалась в берег вблизи поселения и затонула на глубине 4 сажень. Попытка Линдгольма поднять судно успехом не увенчалась.

В марте 1871 года Линдгольм снова ушел на промысел китов. Зиму провел в Сан-Франциско. Весной 1872 года на вновь приобретенном судне «Тугур» вернулся во Владивосток. А когда прибыл в бухту Находка, нашел свое поселение в запустении. Дома стояли без окон и дверей, повсюду осколки посуды и обломки домашней утвари. «Тугур» снова ушел в Охотское море, а Линдгольм остался в Находке, чтобы разобрать и переправить свой дом во Владивосток. На этом закончился первый этап существования «Виллы Находка».



В статье использованы исторические материалы профессора, доктора филологических наук Александровской Ларисы Витальевны

Нельзя не упомянуть человека удивительной судьбы – финна Отто Васильевича Линдгольма. По характеристике современника, Линдгольм – человек «особого закала с огромнейшим самоотвержением и необходимым знанием морского и коммерческого дела».Отто Васильевич Линдгольм (17 июня 1832 года – 16 декабря 1914 года) – уроженец Финляндии, большую часть жизни провел на Дальнем Востоке и в частности во Владивостоке, оставил после себя значительный след в развитии экономики, инфраструктуры города и края.В октябре 1867 года в Николаевске-на-Амуре военный губернатор Иван Васильевич Фуругельм представил своему брату Гаральду Отто Линдгольма, тоже уроженца Финляндии, ходившего в море с 1850-х годов китобоем, затем шкипером в Тихом океане, а теперь промышлявшего в водах Охотского моря.Они сразу понравились друг другу и подружились. Гаральд пригласил Отто посетить бухту Находка. 22 октября 1867 года судно вышло из лимана и через несколько дней вошло в залив Америка и стало на якорь напротив мыса Астафьева.Линдгольму запала в душу голубая бухта, живописно окаймленная с одной стороны гористой материковой частью, а с другой – мысом, густо поросшим уссурийской желто-коричневой полуобнаженной тайгой, яркое осеннее солнце, заливавшее всю округу своим сиянием.Бухта Находка напомнила ему родные места Финляндии. С детства Отто мечтал о море, с тоской провожал за горизонт уходящие в плавание корабли и подолгу гулял в порту среди снастей, пахнущих дегтем. Он был способным и трудолюбивым, быстро учился и наследовал от жизни самые главные знания, которые открывались ему в общении с отцом и мамой. Бухта Находка покорила сердце бывалого китобоя своей защищенностью, благодатным климатом, прекрасным ландшафтом и близостью к развивающемуся порту Владивосток и к странам Юго-Восточной Азии. Отто Линдгольм решил перевести свою базу из Охотска в бухту Находка.11 ноября 1869 года в 22.00 шхуна «Ханна Райс» зашла в залив Америка и стала на якорь. Получасом позже рядом пришвартовалась шхуна «Каролина». Эти два судна составляли китобойную флотилию О. Линдгольма. На следующее утро, 12 ноября, состоялась встреча старых знакомых:О. Линдгольма и Г. Фуругельма. Естественно, разговор зашел о причине захода судов в гавань. Отто Васильевич признался, что хотел бы обосноваться рядом с факторией для продолжения китобойного промысла, и спросил, не мог ли он, разумеется, с разрешения управляющего факторией, взять участок земли в бухте для устройства китобойной базы и строительства дома для себя. В случае отказа он намерен был уйти во Владивосток. Но Гаральд Васильевич уверил его, что Отто имеет его полное разрешение на любой участок в бухте и что он этому очень рад. Линдгольму приглянулось место прямо напротив фактории на мысе, получившее впоследствии, в 1898 году, его имя. Мыс Линдгольма находился на месте сегодняшней жестянобаночной фабрики и был поглощен строящимся причалом в 80-х годах 20 века.13 ноября землемером Иваном Степановичем Шишкиным были определены границы запрашиваемого земельного участка, произведено межевание. Площадь участка составила 41 гектар. Доложили управляющему, и тот дал разрешение на аренду земли на неопределенный срок.Группа людей приступила к строительству дома, и через три недели дом уже был готов, а мебель в нем уютно размещена. Новоселье отметили 6 декабря 1869 года. Проблем с питанием у китобоев не было, так как тайга изобиловала дичью, а море – рыбой. Свежее мясо не переводилось: в доме всегда наготове висела пара туш оленей для обеда. Овощи (картофель, турнепс, морковь, капуста и прочее) стоили в фактории очень дешево. Для китобоев все казалось раем земным после сурового климата и вечно ограниченного рациона питания на Охотском побережье.Новую усадьбу Линдгольм назвал «Вилла Находка». Весной 1870 года китобойное судно «Ханна Райс» вышло под командованием Отто Линдгольма и Фридольфа Гека на промысел в Охотское море. Второе судно – «Каролину» – оставили в аренду для нужд фактории взамен затонувшей весной 1870 года шхуны «Находка».22 ноября 1870 года «Ханна Райс» вернулась в залив «Америка». Но Линдгольма ждали два печальных события. Во-первых, шкипер «Каролины» Виктор Торнквист погиб, случайно выстрелив в себя во время охоты. Оставленная без присмотра «Каролина» врезалась в берег вблизи поселения и затонула на глубине 4 сажень. Попытка Линдгольма поднять судно успехом не увенчалась.В марте 1871 года Линдгольм снова ушел на промысел китов. Зиму провел в Сан-Франциско. Весной 1872 года на вновь приобретенном судне «Тугур» вернулся во Владивосток. А когда прибыл в бухту Находка, нашел свое поселение в запустении. Дома стояли без окон и дверей, повсюду осколки посуды и обломки домашней утвари. «Тугур» снова ушел в Охотское море, а Линдгольм остался в Находке, чтобы разобрать и переправить свой дом во Владивосток. На этом закончился первый этап существования «Виллы Находка».В статье использованы исторические материалы профессора, доктора филологических наук Александровской Ларисы Витальевны Полностью материал "Памяти первопроходцев освоения земель Находки" читайте в газете "РИО Панорама" №51 от 18 декабря 2019 года.