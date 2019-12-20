|Памяти первопроходцев освоения земель Находки
|Шамиль Вахитов
|20.12.2019
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Продолжение, начало в № 48 от 27 ноября 2019 г.
Человек особого закала
Нельзя не упомянуть человека удивительной судьбы – финна Отто Васильевича Линдгольма. По характеристике современника, Линдгольм – человек «особого закала с огромнейшим самоотвержением и необходимым знанием морского и коммерческого дела».
Отто Васильевич Линдгольм (17 июня 1832 года – 16 декабря 1914 года) – уроженец Финляндии, большую часть жизни провел на Дальнем Востоке и в частности во Владивостоке, оставил после себя значительный след в развитии экономики, инфраструктуры города и края.
В октябре 1867 года в Николаевске-на-Амуре военный губернатор Иван Васильевич Фуругельм представил своему брату Гаральду Отто Линдгольма, тоже уроженца Финляндии, ходившего в море с 1850-х годов китобоем, затем шкипером в Тихом океане, а теперь промышлявшего в водах Охотского моря.
Они сразу понравились друг другу и подружились. Гаральд пригласил Отто посетить бухту Находка. 22 октября 1867 года судно вышло из лимана и через несколько дней вошло в залив Америка и стало на якорь напротив мыса Астафьева.
Линдгольму запала в душу голубая бухта, живописно окаймленная с одной стороны гористой материковой частью, а с другой – мысом, густо поросшим уссурийской желто-коричневой полуобнаженной тайгой, яркое осеннее солнце, заливавшее всю округу своим сиянием.
Бухта Находка напомнила ему родные места Финляндии. С детства Отто мечтал о море, с тоской провожал за горизонт уходящие в плавание корабли и подолгу гулял в порту среди снастей, пахнущих дегтем. Он был способным и трудолюбивым, быстро учился и наследовал от жизни самые главные знания, которые открывались ему в общении с отцом и мамой. Бухта Находка покорила сердце бывалого китобоя своей защищенностью, благодатным климатом, прекрасным ландшафтом и близостью к развивающемуся порту Владивосток и к странам Юго-Восточной Азии. Отто Линдгольм решил перевести свою базу из Охотска в бухту Находка.
Китобойная флотилия Линдгольма
11 ноября 1869 года в 22.00 шхуна «Ханна Райс» зашла в залив Америка и стала на якорь. Получасом позже рядом пришвартовалась шхуна «Каролина». Эти два судна составляли китобойную флотилию О. Линдгольма. На следующее утро, 12 ноября, состоялась встреча старых знакомых:
О. Линдгольма и Г. Фуругельма. Естественно, разговор зашел о причине захода судов в гавань. Отто Васильевич признался, что хотел бы обосноваться рядом с факторией для продолжения китобойного промысла, и спросил, не мог ли он, разумеется, с разрешения управляющего факторией, взять участок земли в бухте для устройства китобойной базы и строительства дома для себя. В случае отказа он намерен был уйти во Владивосток. Но Гаральд Васильевич уверил его, что Отто имеет его полное разрешение на любой участок в бухте и что он этому очень рад. Линдгольму приглянулось место прямо напротив фактории на мысе, получившее впоследствии, в 1898 году, его имя. Мыс Линдгольма находился на месте сегодняшней жестянобаночной фабрики и был поглощен строящимся причалом в 80-х годах 20 века.
13 ноября землемером Иваном Степановичем Шишкиным были определены границы запрашиваемого земельного участка, произведено межевание. Площадь участка составила 41 гектар. Доложили управляющему, и тот дал разрешение на аренду земли на неопределенный срок.
Группа людей приступила к строительству дома, и через три недели дом уже был готов, а мебель в нем уютно размещена. Новоселье отметили 6 декабря 1869 года. Проблем с питанием у китобоев не было, так как тайга изобиловала дичью, а море – рыбой. Свежее мясо не переводилось: в доме всегда наготове висела пара туш оленей для обеда. Овощи (картофель, турнепс, морковь, капуста и прочее) стоили в фактории очень дешево. Для китобоев все казалось раем земным после сурового климата и вечно ограниченного рациона питания на Охотском побережье.
Новую усадьбу Линдгольм назвал «Вилла Находка». Весной 1870 года китобойное судно «Ханна Райс» вышло под командованием Отто Линдгольма и Фридольфа Гека на промысел в Охотское море. Второе судно – «Каролину» – оставили в аренду для нужд фактории взамен затонувшей весной 1870 года шхуны «Находка».
22 ноября 1870 года «Ханна Райс» вернулась в залив «Америка». Но Линдгольма ждали два печальных события. Во-первых, шкипер «Каролины» Виктор Торнквист погиб, случайно выстрелив в себя во время охоты. Оставленная без присмотра «Каролина» врезалась в берег вблизи поселения и затонула на глубине 4 сажень. Попытка Линдгольма поднять судно успехом не увенчалась.
В марте 1871 года Линдгольм снова ушел на промысел китов. Зиму провел в Сан-Франциско. Весной 1872 года на вновь приобретенном судне «Тугур» вернулся во Владивосток. А когда прибыл в бухту Находка, нашел свое поселение в запустении. Дома стояли без окон и дверей, повсюду осколки посуды и обломки домашней утвари. «Тугур» снова ушел в Охотское море, а Линдгольм остался в Находке, чтобы разобрать и переправить свой дом во Владивосток. На этом закончился первый этап существования «Виллы Находка».
В статье использованы исторические материалы профессора, доктора филологических наук Александровской Ларисы Витальевны
Полностью материал "Памяти первопроходцев освоения земель Находки" читайте в газете "РИО Панорама" №51 от 18 декабря 2019 года.
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