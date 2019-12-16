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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
16.12.2019
В городской газете «РИО Панорама» – только свежие новости и главные городские события! 

Сегодня в номере:
- Как получить социальную карту «Приморец» маломобильным жителям края.
- Мусорим по-старому, платим по-новому - новая система и тарифы утилизации.
- Новые правила игры – меняется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.
- Осторожно, фейерверки: скоро Новый год и было бы неплохо вспомнить правила пользования пиротехникой.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, кроссворд, судоку, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления.
Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать.
В продаже с 18 декабря. 
Выписывайте или требуйте в торговых точках! 

 
 

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