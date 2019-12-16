В городской газете «РИО Панорама» – только свежие новости и главные городские события!



Сегодня в номере:

- Как получить социальную карту «Приморец» маломобильным жителям края.

- Мусорим по-старому, платим по-новому - новая система и тарифы утилизации.

- Новые правила игры – меняется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

- Осторожно, фейерверки: скоро Новый год и было бы неплохо вспомнить правила пользования пиротехникой.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, кроссворд, судоку, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления.

Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать.

В продаже с 18 декабря.

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- Как получить социальную карту «Приморец» маломобильным жителям края.- Мусорим по-старому, платим по-новому - новая система и тарифы утилизации.- Новые правила игры – меняется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.- Осторожно, фейерверки: скоро Новый год и было бы неплохо вспомнить правила пользования пиротехникой.Хотите знать больше о жизни Находки? Читайте и выписывайте «РИО Панораму».