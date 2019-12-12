Реализация мероприятий в рамках национальных проектов, особенности формирования краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований на 2020-2022 годы стали главной темой выездного совместного совещания администрации Приморского края, ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» и Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, которое провел губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.



Он подробно остановился на том, что в первоочередном порядке необходимо сделать главам муниципальных образований в вопросах формирования комфортной среды, решения вопросов демографии, здравоохранения, образования, чтобы люди видели конкретные позитивные изменения в муниципалитетах. «Те объекты, те проекты, которые связаны с жизнью людей на территории, на этапе технического задания первоначально должны прорабатываться с населением, … в составе разработчиков технического задания обязательно должны быть представители инициативных групп населения», – подчеркнул глава Приморья в своем выступлении, обращая внимание на необходимость учета мнений людей при принятии управленческих решений.



Олег Кожемяко напомнил, что «те национальные проекты, которые сегодня реализуются на вашей территории, это проекты, которые прежде всего связаны с жизнью людей. Это детские сады, школы, дворовые территории. Эти проекты нужно доводить, выполнять качественно и в срок, тогда мы будем видеть результаты того, что идет планомерная работа».

На совещании прозвучало, что на выполнение мероприятий в рамках национальных проектов в бюджете Приморского края на 2020 год запланировано свыше 15,3 млрд рублей, что значительно больше показателя уходящего года.

– В муниципальных образованиях края идет процесс формирования бюджетов на следующий год и плановый двухлетний период. Депутаты Находкинской городской Думы внимательно работают над проектом главного финансового документа муниципалитета вместе с администрацией города. Для нас очень важно обеспечение социальной составляющей бюджета, которая напрямую работает на развитие города, комфортность проживания людей и обеспечивает выполнение национальных проектов на территории. На заседаниях Совета председателей дум городов и районов края эти вопросы приоритетны. На нынешнем заседании рассмотрены наши полномочия в сферах образования и здравоохранения. Есть что обсуждать на местах, – считает председатель Думы НГО Александр Киселев.

Пресс-служба Думы Находкинского городского округа