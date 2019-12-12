Вопросы благоустройства придомовых территорий в Находкинском городском округе в 2019 году обсудили депутаты городской Думы на очередном заседании постоянной комиссии по экологии и благоустройству в расширенном составе.



Открывая заседание, председатель комиссии Александр МИЛЬЧЕНКО отметил, что депутатский корпус еще в начале года внес свои предложения о включении ряда таких объектов в тематический городской план благоустройства. Заместитель главы администрации НГО Виталий Кожевников проинформировал депутатов о выполнении объемов ремонта и благоустройства придомовых территорий и предложил вносить предложения о включении новых территорий в план 2020 года. Александр Мильченко сообщил, что депутаты Законодательного Собрания Приморского края Всеволод РОМАНОВ и Галуст АХОЯН уже представили в Думу сведения о своем участии в программе по благоустройству следующего года. Члены комиссии приняли решение на своем декабрьском заседании завершить формирование перечня объектов, которые депутатский корпус внесет в городской план по ремонту дворов.

Пресс-служба Думы Находкинского городского округа