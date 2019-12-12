 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Дворам особое внимание Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
12.12.2019
Вопросы благоустройства придомовых территорий в Находкинском городском округе в 2019 году обсудили депутаты городской Думы на очередном заседании постоянной комиссии по экологии и благоустройству в расширенном составе.

Открывая заседание, председатель комиссии Александр МИЛЬЧЕНКО отметил, что депутатский корпус еще в начале года внес свои предложения о включении ряда таких объектов в тематический городской план благоустройства. Заместитель главы администрации НГО Виталий Кожевников проинформировал депутатов о выполнении объемов ремонта и благоустройства придомовых территорий и предложил вносить предложения о включении новых территорий в план 2020 года. Александр Мильченко сообщил, что депутаты Законодательного Собрания Приморского края Всеволод РОМАНОВ и Галуст АХОЯН уже представили в Думу сведения о своем участии в программе по благоустройству следующего года. Члены комиссии приняли решение на своем декабрьском заседании завершить формирование перечня объектов, которые депутатский корпус внесет в городской план по ремонту дворов.
 
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

< Пред.   След. >
Назад

Календарь

 
« 18 Дек 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика