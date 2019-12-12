|Юные знатоки Татарстана
|Светлана Алексеева
|12.12.2019
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Яркий, познавательный и душевный праздник прошел в находкинском библиотечном комплексе «СемьЯ». Главными героями дня стали несколько юных находинцев – участников онлайн-викторины.
Мероприятие стало своеобразным подведением итогов двух мероприятий, подготовленных в Находке к 100-летнему юбилею Татарской Республики.
В течение месяца на сайте www.nakhodka-lib.ru дети 7-14 лет могли отвечать на вопросы онлайн-викторины, а в библиотеке «СемьЯ» работала необычная выставка, собранная силами Находкинской татаро-башкирской общественной организации «Туган тел» («Родной язык»).
И вот в день закрытия выставки наградили победителей викторины. Одиннадцать ребят стали ее победителями, ответив на 16-18 вопросов. Максимальный результат показала Малика Кабанова – она единственная ответила на все 20 вопросов.
Всем ребятам, в том числе не ставшим победителями, вручили небольшие подарки. Собравшиеся приветствовали их громкими аплодисментами и возгласами «Молодцы!». А грамоты для юных знатоков подписали директор Центральной библиотечной системы Рита Подкорытова и руководитель организации «Туган тел» Нуретдин Садрутдинов, как партнеры, вместе готовившие мероприятия.
Оказалось, что далеко не все участники викторины прибыли на награждение – возможно, не увидели информацию или не смогли приехать. Пригласить их невозможно, ведь викторина проходила в онлайн-режиме
и без указания настоящих имен. Тем не менее награды обязательно найдут своих героев: ребят или их родителей просят позвонить в библиотеку по номеру 68-38-81.
В завершение встречи и дети, и взрослые гости с удовольствием посмотрели несколько видеозарисовок о Казани, городах и достопримечательностях Татарстана, попили чай с чак-чаком и хворостом.
Прошедшая выставка и викторина – лишь начало цикла мероприятий к 100-летию Республики Татарстан в Находке. Как рассказала ведущая встречи, активист «Туган тел» Камиля Глытина, в начале будущего года планируется провести в одной из библиотек вечер памяти татарского поэта Мусы Джалиля, а также еще одну онлайн-викторину и выставку работ детской Арт-студии. Заранее приглашаем всех желающих участвовать в этих мероприятиях. Следите за нашими новостями!
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