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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Парк для всех Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
12.12.2019
В Находке завершается первый этап масштабной реконструкции центрального парка. Современное пространство для досуга горожан – на сегодняшний день самый крупный объект в находкинской программе «Формирование комфортной городской среды».

Для того, чтобы привести в порядок пришедший в запустение парк, потребовались значительные средства, силы и время. Поэтому реализация проекта была разбита на два года.
Как сообщили в Управлении благоустройства администрации Находки, подрядчик выполнил основной объем общестроительных работ. Бригада заканчивает замену ограждения парка вдоль Находкинского проспекта и устройство пешеходных дорожек из брусчатки.
На территории построены фундаменты 11 площадок отдыха и развлечений общей площадью 5,4 тыс. кв. метров. Два слоя дорожного покрытия уложены на центральной аллее, велосипедной дорожке и аренах для проведения массовых мероприятий, смонтирована система ливневой канализации.
Оснащение оборудованием, установка уличного освещения и озеленение намечено на 2020 год. Для детей дошкольного
возраста построят отдельные игровой и спортивный городки. Для ребят постарше смонтируют два больших развлекательных комплекса, оформление которых объединено темой путешествий.
В парке все желающие смогут поработать над своей физической формой на уличных тренажёрах или отдохнуть на скамейках, сразиться в парковые шахматы. Нижняя часть участка отведена для любителей езды на велосипедах, скейтах и роликах. Для безопасности посетителей, сохранности озеленения и оборудования будут организованы круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Масштабная стройка развернулась благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Капитальный ремонт выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды». Участие в региональном проекте позволило привлечь значительные средства из федерального и краевого бюджетов.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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