На улицах города становится больше праздничной иллюминации.



Специалисты монтируют полюбившиеся жителям и гостям Находки инсталляции. В сквере на площади Совершеннолетия с наступлением сумерек начинают переливаться разноцветными огнями подарочная коробка и свеча. Для разворотного кольца ЖБК выбрали другое решение. Объемные фигурки стилизованной елки, свечи и декоративного ограждения светятся синими оттенками зимней палитры. В выходные дни композиции появятся на круговом перекрестке МЖК. Впервые будут «подсвечены» ул. Сидоренко и Комсомольская. В этом районе новогодний декор разместят неподалеку от автобусной остановки со стороны медицинского центра.

На проспекте Мира бригада рабочих закрепляет на опорах освещения светодиодные консоли. На очереди – Находкинский проспект. Праздничную атмосферу создают и в сквере на ул. Тихоокеанской. Раскидистые деревья вдоль основной автодороги города украшают большими цветными шарами и «сосульками». Определены места для развешивания очередной партии уличных электрогирлянд.

Тематические фотозоны появятся на кольце Южного и около «Камня Дружбы» – такой подарок детям и взрослым сделал фонд «Находка». Семиметровый парусник, который совсем скоро установят рядом с памятником «Камень Дружбы», напомнит находкинцам о принадлежности любимого города к мореходству. В Южном микрорайоне разместят четыре красочные инсталляции. На автомобильном кольце около МФК «Находка Мега» появятся масштабный стенд «Находка, с Новым годом», объемные цифры «2020» и две композиции – с медвежонком Умкой и северными оленями.

Также объявлен смотр-конкурс на лучшее художественное, световое оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Активных участников ждут грамоты, благодарственные письма и подарки от муниципалитета. Выявлять победителей будут в шести номинациях: среди магазинов, торговых комплексов, гостиниц, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских. Оценивать конкурсантов будет организационный комитет, в состав которого вошли представители Управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки, специалисты в области создания имиджа, наружной рекламы. Комиссия посетит всех участников и заполнит оценочные листы. Баллы будут начислять за оформление прилегающей территории, фасада здания, убранство помещений, использование украшений ручной работы, новогоднюю атрибутику в одежде обслуживающего персонала, проведение благотворительных мероприятий. Итоги смотра подведут в январе 2020 года.

Впервые в Находке главная городская ёлка будет искусственной, высотой 15 метров. Ее поставят к 15 декабря на площади муниципального Центра культуры. Для новогодних праздников приобрели ствольную конструкцию – она максимально похожа на настоящее дерево. Определены места, где будут установлены ее «младшие сестры» - шестиметровые искусственные альпийские ели нарядят в новом сквере на ул. Спортивной, на Озерном бульваре и во Врангеле на ул. Железнодорожной.

По материалам пресс-службы администрации НГО