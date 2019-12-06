Депутаты городской Думы приняли участие в работе круглого стола, организованного местным отделением партии «Единая Россия» по вопросам подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и участия членов «ЕР» и активистов «Молодой гвардии» в мероприятиях, посвященных юбилейной дате.





За одним столом собрались актив местного отделения «ЕР», руководители общественных объединений ветеранов войны, локальных военных конфликтов и Вооруженных Сил России.

Думу представляли первый заместитель председателя Думы Олег СЕРГАНОВ, депутаты Андрей КУЗНЕЦОВ и Владислав ТУШКОВ, советники председателя Думы Игорь ПОНИТАЕВ и Евгений ВОРОНИН, руководитель аппарата Думы Ирина БОРЗЕНКОВА.

Открывая обсуждение вопросов повестки дня, секретарь местного политсовета «ЕР» Евгений Воронин подчеркнул необходимость коллективной работы по подготовке к празднованию юбилея Победы, главными критериями которой должны стать внимание и забота к старшему поколению, пережившему военное лихолетье и испытания на фронте и в тылу.







В обсуждении приняли участие заместитель председателя городского совета ветеранов Алла ПОЗДНЯКОВА, секретарь координационного совета по воспитанию гражданственности и патриотизма при городском совете ветеранов Сергей ЛЕБЕДЕВ, руководитель общественной организации «Дети войны» Валентина ЛАКТИОНОВА, ветеран труда Шамиль ВАХИТОВ, ветеран Вооруженных Сил Анатолий ЕРМАКОВ. Они отметили, что основной задачей в период подготовки к юбилею должна стать военно-патриотическая работа с подрастающим поколением. Дети должны больше знать правду о прошлой войне.

– Подготовка к юбилею Великой Победы – работа не одного праздничного дня. Она уже идет, и мы включаемся в подготовку светлого мая. С каждым годом участников тех далеких военных лет становится все меньше. И нужно дорожить их воспоминаниями о буднях и победах на фронте и в тылу. Важно найти время, чтобы побывать у ветеранов, каждого поздравить с праздником, помочь решить проблемы без формализма и волокиты, и никто не должен остаться без поддержки и уважения, – отметил руководитель фракции «ЕР» городской Думы Олег Серганов.

В ходе заседания состоялась презентация проекта по созданию сквера воинской славы на ул. Лермонтова, открытие которого планируется накануне 9 мая следующего года.



Пресс-служба Думы Находкинского городского округа