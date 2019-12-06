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Мильченко Александр Иванович провёл приём
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РИО Панорама
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06.12.2019
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Депутат Думы Находкинского городского округа, член партии «Единая Россия» МИЛЬЧЕНКО Александр Иванович провел приём в общественной приёмной местного отделения ВПП «Единая Россия».
К депутату обратилась ШАХМАТОВА Мария о содействии в организации и проведении танцевального фестиваля для хобби-класса, который планируется на 14 декабря 2019 года. Александр Иванович поддержал инициативу Марии Шахматовой и заверил, что поможет фестивалю состояться.
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
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