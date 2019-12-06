|Дрова – по норме
|РИО Панорама
|06.12.2019
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Жителям частного сектора Находки помогают заготовить дрова.
Владельцы индивидуальных домов с печным отоплением могут приобрести дрова по фиксированной цене – не более 916 руб. 28 коп. за кубометр. Размер платы установлен департаментом по тарифам Приморского края.
Как сообщили в Управлении ЖКХ администрации Находки, реализацию по договору с муниципалитетом ведет ООО «Сева» по адресу: ул. 1-я Промышленная, 2А. Телефон: 8 914 655 28 28. Режим работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед.
По социальной цене твердое топливо отпускают однократно по норме на одну семью (двор):
– если площадь жилого помещения более 36 кв. метров, предельный объем дров – 5,22 кубометра;
– если площадь жилого помещения менее 36 кв. метров, предельный объем рассчитывается по 0,145 кубометра на 1 кв. метр фактической жилой площади.
При себе необходимо иметь копии и оригиналы документов:
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости, или свидетельство о государственной регистрации права, или зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости договор купли-продажи, или ордер, договор социального или коммерческого найма;
– паспорт гражданина Российской Федерации.
В услугу входит отпуск и погрузка дров на транспорт покупателя. Начало работы – 29 ноября 2019 года.
Пресс-служба администрации НГО
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