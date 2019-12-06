Жителям частного сектора Находки помогают заготовить дрова.



Владельцы индивидуальных домов с печным отоплением могут приобрести дрова по фиксированной цене – не более 916 руб. 28 коп. за кубометр. Размер платы установлен департаментом по тарифам Приморского края.

Как сообщили в Управлении ЖКХ администрации Находки, реализацию по договору с муниципалитетом ведет ООО «Сева» по адресу: ул. 1-я Промышленная, 2А. Телефон: 8 914 655 28 28. Режим работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед.

По социальной цене твердое топливо отпускают однократно по норме на одну семью (двор):

– если площадь жилого помещения более 36 кв. метров, предельный объем дров – 5,22 кубометра;

– если площадь жилого помещения менее 36 кв. метров, предельный объем рассчитывается по 0,145 кубометра на 1 кв. метр фактической жилой площади.

При себе необходимо иметь копии и оригиналы документов:

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости, или свидетельство о государственной регистрации права, или зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости договор купли-продажи, или ордер, договор социального или коммерческого найма;

– паспорт гражданина Российской Федерации.

В услугу входит отпуск и погрузка дров на транспорт покупателя. Начало работы – 29 ноября 2019 года.

Пресс-служба администрации НГО