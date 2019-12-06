 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Ложный вызов Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
06.12.2019
В Находке задержан хулиган, развлекавшийся ночью звонками в дежурную часть полиции.

Выяснилось, что мужчина употреблял алкоголь, в час ночи он сделал первый звонок в полицию, сообщив, что заблудился и замерзает на улице. Звонивший требовал оказать ему помощь, но отказывался сообщать оперативному дежурному фамилию и местонахождение. Следующие пять сообщений были менее внятными, зато изобиловали оскорблениями.
53-летнего жителя Находки, прописанного в Ярославской области, привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции (ст. 19.13 КоАП РФ) и за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд, рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, вынес решение о наложении правонарушителю наказания в виде 10 суток административного ареста.
Подобное хулиганство может привести и к другим наказаниям: заведомо ложный вызов полиции – штраф в размере до 1 500 рублей, а ложное сообщение о преступлении – до 2 лет лишения свободы.
Граждане, без повода звонящие в дежурные части отделов внутренних дел, должны помнить, что в то время, когда они, развлекаясь, занимают телефонную линию, человек, действительно нуждающийся в помощи полиции, может не дозвониться.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 18 Дек 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика