|Ложный вызов
|РИО Панорама
|06.12.2019
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В Находке задержан хулиган, развлекавшийся ночью звонками в дежурную часть полиции.
Выяснилось, что мужчина употреблял алкоголь, в час ночи он сделал первый звонок в полицию, сообщив, что заблудился и замерзает на улице. Звонивший требовал оказать ему помощь, но отказывался сообщать оперативному дежурному фамилию и местонахождение. Следующие пять сообщений были менее внятными, зато изобиловали оскорблениями.
53-летнего жителя Находки, прописанного в Ярославской области, привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции (ст. 19.13 КоАП РФ) и за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд, рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, вынес решение о наложении правонарушителю наказания в виде 10 суток административного ареста.
Подобное хулиганство может привести и к другим наказаниям: заведомо ложный вызов полиции – штраф в размере до 1 500 рублей, а ложное сообщение о преступлении – до 2 лет лишения свободы.
Граждане, без повода звонящие в дежурные части отделов внутренних дел, должны помнить, что в то время, когда они, развлекаясь, занимают телефонную линию, человек, действительно нуждающийся в помощи полиции, может не дозвониться.
Пресс-служба администрации НГО
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