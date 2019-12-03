|На «Терминале Астафьева» в промышленную эксплуатацию введена закрытая конвейерная линия
|РИО Панорама
|03.12.2019
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Кнопку «Пуск» нажал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр ГАНИН. В знаковом событии также приняли участие заместитель главы Находки Олег КУТНЯШЕНКО и заместитель председателя городской Думы Татьяна БЕЛОНОГОВА.
Установленный на «Терминале Астафьева» конвейер исключает контакт угля с окружающей средой при перемещении с железнодорожного склада. Линия произведена по индивидуальному заказу специально под особенности порта.
– Параллельно мы ведем строительство навеса площадью около 64 тысяч кв. метров. Под крышей окажется зона железнодорожной выгрузки и четыре хранилища. Конструкции изготовлены на заводе в Испании и уже отгружены в Находку, – сообщил Александр Ганин.
Также стивидор заключил контракт на установку систем аспирации дробильно-сортировочного узла. Все операции с углем будут проводиться в пылеуловительной камере с применением циклонного пылеуловителя и звукозащитной камеры.
– Задача организовать защищенную перевалку угля сегодня стоит перед всеми стивидорами. В идеальной ситуации все эти технологии, оборудование должны были применяться с самого начала, до того как угольная пыль стала проблемой, общей проблемой и для жителей, и для предприятий. Сегодня стивидоры или переходят на защищенную перевалку, или их деятельность будет остановлена, – подчеркнул замглавы Олег Кутняшенко.
Экологическую безопасность на «Терминале Астафьева» в круглосуточном режиме контролирует автоматизированный Центр управления. Он координирует работу 19 пылеподавляющих установок, из которых четыре имеют самый большой на Дальнем Востоке радиус покрытия – до 150 метров. По периметру предприятия возведены пылеветрозащитные экраны высотой 25 метров, на которых размещена двухслойная сетка и аэродинамические защитные панели.
Пресс-служба администрации
Находкинского городского округа
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