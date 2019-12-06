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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
06.12.2019
№49 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 4 декабря.

в редакции по адресу: ул. Нахимовская, 14А-308; в киосках «Информпечать» и других торговых точках.

Справки по тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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