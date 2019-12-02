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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Ноябрьские чтения бюджета Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.12.2019
Проект бюджета Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении на очередном заседании Думы НГО. Провел его председатель Думы Александр КИСЕЛЁВ. В работе приняла участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Марина СЕМИНА.

Заседание началось с вручения Почетных грамот депутатам Олегу СЕРГАНОВУ, Андрею КУЗНЕЦОВУ, Александру МИЛЬЧЕНКО за поддержку в развитии тайского бокса в Находке.
Начальник финансового управления администрации города Галина БОЛЬШАКОВА представила проект главного финансового документа муниципального образования на трехлетний период. Проект бюджета на следующий год был представлен в следующих значениях: по доходам – 3 817 093 423,69 рублей, расходам – 3 972 240 878, 88 рублей, дефицит бюджета –155 147 455 рублей. Объем расходов социального характера на 2020 год принят в сумме 2 886 259 142,48 рублей, что составит 74% от общего объема расходов. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета НГО на 2021 год составит 3 679 929 320,24 рублей, 2022 год – 3 401 440 472,07 рублей.
Общий объем расходов бюджета на 2021 год утвержден в значении 3 829 956 715,24 рублей, на 2022-й – 3 553 257 057,07 рублей. Решением Думы публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы пройдут 5 декабря.
 

 
На заседании были приняты решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, Положение о земельном налоге, Программу приватизации муниципального имущества на 2019 год. Так, поправками в Положение о земельном налоге предусматривается, что в течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу, а налогоплательщики, имеющие налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документ, подтверждающий такое право.
Депутаты утвердили Программу комплексного развития социальной инфраструктуры НГО на 2019-2030 годы и Программу приватизации муниципального имущества на 2020 год.
Блок вопросов повестки дня касался вопросов безвозмездной передачи имущества из собственности Российской Федерации в собственность Находкинского городского округа, а также заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом организациями социальной направленности.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты НГО отчитались о результатах контрольных мероприятий – проверках эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных муниципальному учреждению «Физкультура и здоровье» на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы по развитию физической культуры, школьного и массового спорта.
Дума приняла в первом чтении проект решения «О Правилах благоустройства территории Находкинского городского округа».
 
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
 

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