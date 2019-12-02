На очередном заседании постоянной комиссии по законности и регламенту городской Думы депутаты рассмотрели вопросы о результатах состоявшихся публичных слушаний о внесении изменений в Устав Находкинского городского округа и принятии в первом чтении проекта решения о Правилах благоустройства в НГО. Провел заседание председатель комиссии Антон ГОРБАНЬ.



Предлагаемые изменения в Устав связаны с изменениями формулировок в статьях о кадастровой деятельности, а также о совершении нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия во входящем в состав территории НГО, не являющимся его административным центром, населенном пункте нотариуса. Поправками закрепляется оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком, утвержденным Приморской краевой нотариальной палатой.

На заседании рассмотрен вопрос о принятии в первом чтении проекта решения Думы «О правилах благоустройства в Находкинском городском округе». Нормативный документ устанавливает единые требования в сфере благоустройства, определяет порядок содержания, уборки и озеленения территории и обязателен для исполнения как юридическими лицами всех форм собственности, так и жителями округа. Обсуждение вопросов повестки дня внесены решением комиссии в повестку очередного заседания Думы.

Пресс-служба Думы Находкинского городского округа