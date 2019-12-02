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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Поправки в Устав и правила Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.12.2019
На очередном заседании постоянной комиссии по законности и регламенту городской Думы депутаты рассмотрели вопросы о результатах состоявшихся публичных слушаний о внесении изменений в Устав Находкинского городского округа и принятии в первом чтении проекта решения о Правилах благоустройства в НГО. Провел заседание председатель комиссии Антон ГОРБАНЬ.

Предлагаемые изменения в Устав связаны с изменениями формулировок в статьях о кадастровой деятельности, а также о совершении нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия во входящем в состав территории НГО, не являющимся его административным центром, населенном пункте нотариуса. Поправками закрепляется оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком, утвержденным Приморской краевой нотариальной палатой.
На заседании рассмотрен вопрос о принятии в первом чтении проекта решения Думы «О правилах благоустройства в Находкинском городском округе». Нормативный документ устанавливает единые требования в сфере благоустройства, определяет порядок содержания, уборки и озеленения территории и обязателен для исполнения как юридическими лицами всех форм собственности, так и жителями округа. Обсуждение вопросов повестки дня внесены решением комиссии в повестку очередного заседания Думы.
 
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
 

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