Во второй половине 19 века европейские страны стали проявлять усиленный интерес к неисследованным землям Дальнего Востока, именуемым «Тартарией». А 150 лет назад берега бухты Находка начали осваивать переселенцы из Финляндии. Но обо всём по порядку.



Приморская область

В 1849 году залив Хайшеньвэй (китайское название бухты Золотой Рог) был открыт французскими китобоями, впервые сообщившими европейцам об удобной морской гавани. В 1855 году англичане направляют экспедицию кораблей к берегам залива Наполеон (ныне Уссурийский) и проливу Гамелен (Босфор Восточный). Английские военные первые нанесли бухту Хайшеньвэй на современную карту, по достоинству оценили её, планируя здесь создать свою северную морскую базу с названием «Порт Мэй».

Эти территории были задолго до французов и англичан освоены русскими людьми. После Никоновского раскола часть староверов, пройдя по побережью Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, дошли до южных земель сегодняшней России, часть землепроходцев перешла через Берингов пролив, освоив Аляску и побережье Тихого океана до 40-го градуса.

Такое положение не могло не беспокоить царское правительство, и царским указом Александра II от 14 ноября 1856 года была образована Приморская область, которой управляли из Николаевска-на-Амуре, ставшего на время резиденцией военного генерал-губернатора.

Запоздай тогда Россия на один-два десятка лет, и эти огромные пространства неминуемо были бы колонизированы и заселены другими народами. Вероятнее всего, Японией, имевшей уже тогда подобные намерения и почти готовой приступить к намеченному плану.

В первый период присоединения к Российской империи Приморской области колонизация шла чрезвычайно медленно. Причиной тому были трудности и высокая стоимость судоходного путешествия через Сибирь. Не существовало ни железных дорог через Сибирь, ни надлежащего судоходства на сибирских реках, ни даже дорог в нашем понимании. Основным способом передвижения была подвода. Крестьяне добирались сначала до Читы, а оттуда на паромах до Благовещенска. На это уходило два года, а иногда и больше.

Заселение Южно-Уссурийского края через Сибирь было невыгодно для России ещё и потому, что оголяло и без того пустынные районы Амурской области.



Шхуна «Находка». Работа художника В. И. Шиляева.

Шхуна «Находка». Работа художника В. И. Шиляева.

Чешский проект

В 1860 году в №26 газеты «Амур» появилась статья некоего Гильфердинга «Мнение западных славян об Амуре и его колонизации». Автор поведал о желании чехов, вынужденно эмигрировавших в свое время в Америку, перебраться в Амурскую и Приморскую области. Не сумев приспособиться к чуждым им нравам и обычаям американцев, они были уверены, что найдут на русском Дальнем Востоке собратьев и послужат благу новой родины. Чехи верили, что если они не сумеют в России сохранить свою национальную самобытность, то, по крайней мере, не перестанут быть славянами. И вот 31 июля того же года во Владивосток на клипере «Наездник» прибыли депутаты от чешской общины в Америке Мрачек и Барто-Летовский – издатели газет в США на чешском языке.

В сопровождении Евгения Бурачка они осмотрели западное побережье Амурского залива от мыса Песчаного до Славянского залива, а также северное побережье Амурского и Уссурийского заливов. Последний участок привлек их внимание как пригодный для хлебопашества и скотоводства. Среди чехов, мечтавших о переселении, было немало опытных крестьян и ремесленников, чьи руки весьма пригодились бы новоявленному военному посту.

К сожалению, дальнейшая судьба проекта неизвестна. Вероятно, помешали финансовые трудности: большинство американских чехов не имело средств для вторичного переезда и освоения земель. «Кто раз переселился, тот уже разорен», – признавались они. Что же касается их тайной надежды на помощь российского правительства, то она не последовала.

Однако прибытие небольшой группы чехов не решило бы проблемы заселения края. Нужно было массовое переселение людей из центральных областей России.

Полностью материал "Памяти первопроходцев освоения земель Находки" читайте в газете "РИО Панорама" №48 от 27 ноября 2019 года.

