 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Срок за ясень Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
02.12.2019
575 кубометров ясеня маньчжурского незаконно вывез в Республику Корея предприниматель из Владивостока. Находкинские таможенники возбудили 3 уголовных дела по факту контрабанды ясеня маньчжурского, относящегося к стратегически важным ресурсам.

Как рассказал и.о. заместителя начальника Находкинской таможни Александр МОВЧАН, бизнесмен из Владивостока с 2015 по 2017 годы вывез за границу три партии ясеня маньчжурского на сумму 9 млн рублей. Декларируя древесину, предприниматель подавал в таможню недействительные разрешения на экспорт ценных пород леса, незаконно полученные им в Росприроднадзоре. Находкинские таможенники выяснили, что разрешения выдавались на основании поддельных документов о приобретении ясеня.
В соответствии с ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», бизнесмена ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Справка. Ясень маньчжурский является объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Разрешение на экспорт ценных пород древесины выдает Росприроднадзор на основании документов, подтверждающих законность их добычи и приобретения.
 
Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

< Пред.   След. >
Назад

Календарь

 
« 18 Дек 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика