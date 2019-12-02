|Победный «Импульс» юных знатоков
|Светлана Алексеева
|02.12.2019
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В находкинской библиотеке «Зелёный мир» прошла интеллектуальная игра для школьных команд «БрейнБук-Юниор». В ней сразились представители 5-х классов средней школы №7 «Эдельвейс».
Битва юных интеллектуалов прошла в Находке в четвертый раз. В первом туре ребята отвечали на вопросы, связанные со сказками и мультфильмами. Им пришлось вспомнить сказочные и мультяшные блюда, одежду, картины и художников, сопоставить фразу и нарисованного персонажа. А в задании «Сказочная математика» нужно было включить не только память, но и арифметические навыки, складывая, деля и умножая числа, упомянутые в разных произведениях.
Впервые юниорская игра состояла из двух туров. Организаторы в качестве эксперимента задали несколько несложных вопросов из самых настоящих турниров «Что? Где? Когда?». Предварительно начинающим игрокам объяснили правила, которые помогают командному поиску ответов. Не сразу, но дело пошло, и верные ответы стали появляться все чаще. А значит, опыт можно внедрять и в следующих играх.
Победители игры – команда «Импульс».
В личном зачете самым везучим и эрудированным оказался Захар Василенко из команды «Импульс», представляющей 5 «Б» класс школы №7. На протяжении всей игры эта команда задавала тон игре. «Импульс» во главе с капитаном Григорием Холошенко и стал безоговорочным победителем. На втором месте – «Светлячок» из 5»А» класса, на третьем – «Радуга» из 5»Г», на 4-м – «Титаник» из 5»В». Знатоков наградили грамотами, канцтоварами для класса, книгами местных писателей с автографами авторов, а команде «Импульс» вручили еще и кубок победителей.
Напомним, «БрейнБук-Юниор» – младший брат взрослой интеллект-игры «БрейнБук», которую уже почти три года бесплатно проводит Центральная библиотечная система
Находки. За это время в библиотечных играх сразилось более 2 тысяч находкинцев. Школьные игры мобильны – их проводят в разных библиотеках Находки, чтобы детям было легче добираться.
Кстати, следующая взрослая игра состоится 26 ноября, а школьная – 12 декабря.
Стать их участниками можете и вы – звоните по тел. 68-38-81, ищите информацию на сайте www.nakhodka-lib.ru или Инстаграм-аккаунте biblioteki_nakhodka, спрашивайте в ближайшей библиотеке Находки, Врангеля и Ливадии.
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