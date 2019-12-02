|Вышел очередной номер газеты
|РИО Панорама
|02.12.2019
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№48 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 ноября.
в редакции по адресу: ул. Нахимовская, д. 14А, офис 308 (бывшая фабрика «РИТМ», центральный вход в супермаркет «РЕМИ», лифт, 3-й этаж); в киосках «Информпечать» и других точках продаж.
Справки по тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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