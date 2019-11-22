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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Добрые дела – родному Приморью Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.11.2019
Глава Находкинского городского округа Борис ГЛАДКИХ, председатель Думы НГО Александр КИСЕЛЁВ, депутаты городской Думы, представители учреждений социальной сферы и общественных объединений Находки приняли участие в работе XXXVII Конференции Приморского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО большинством голосов делегатов был избран секретарем регионального отделения.

На конференции был также обновлен политический совет и президиум партии. Свою работу конференция начала под новым лозунгом «Единая России – партия добрых дел». «Это должны быть добрые дела, которые ощущают жители края, особенно кто в этой помощи нуждается. Мы будем реализовывать партийные проекты с учетом мнения граждан. Смотреть, как работает партия на местах, в общественных приемных должны быть представители населения, которых уважают люди и земляки», – обозначил глава региона.
 

 
Глава региона предложил депутатам решить вопрос о разовой доплате к пенсии, и эта сумма должна быть ощутимая, ввести 50% льготу на проезд в общественном транспорте, выдавать бесплатные путевки в приморские санатории. По его инициативе впервые на партийной конференции прошла презентация благотворительного фонда «Сохрани жизнь», который оказывает помощь онкогематологическому центру краевой детской клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими заболеваниями. В этот день сумма пожертвований составила более одного миллиона рублей.
 
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
 

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