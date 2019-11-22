В городской Думе прошло очередное заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике. Провела его председатель комиссии, заместитель председателя Думы Татьяна БЕЛОНОГОВА.



Члены комиссии повторно вернулись к обсуждению программы комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы. Как сообщил заместитель главы администрации НГО Дмитрий МАЛЯВИН, в программу вошли объекты образования, культуры и спорта, ряд которых включен в состав приоритетных национальных проектов, а также в целевые муниципальные программы. Наличие такого документа является обязательным условием для софинансирования мероприятий программы из бюджета Приморского края.

На заседании рассмотрено и одобрено также обращение Думы Пограничного муниципального района в администрацию края о создании условий для обучения в общеобразовательных учреждениях детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Пресс-служба Думы Находкинского городского округа