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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Программа комплексного развития Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.11.2019
В городской Думе прошло очередное заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике. Провела его председатель комиссии, заместитель председателя Думы Татьяна БЕЛОНОГОВА.

Члены комиссии повторно вернулись к обсуждению программы комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы. Как сообщил заместитель главы администрации НГО Дмитрий МАЛЯВИН, в программу вошли объекты образования, культуры и спорта, ряд которых включен в состав приоритетных национальных проектов, а также в целевые муниципальные программы. Наличие такого документа является обязательным условием для софинансирования мероприятий программы из бюджета Приморского края.
На заседании рассмотрено и одобрено также обращение Думы Пограничного муниципального района в администрацию края о создании условий для обучения в общеобразовательных учреждениях детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
 
Пресс-служба Думы Находкинского городского округа
 

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