 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Золото краевого турнира и бронза – международного Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.11.2019
Находкинская команда «Океан-2007» стала победителем турнира по футболу «Золотая осень» в своей возрастной категории.

В соревнованиях приняли участие шесть лучших команд из Владивостока, Уссурийска и Находки. Находкинские футболисты не проиграли ни одной игры, а в финале одержали победу над соперниками из владивостокского «Луча». Лучшими игроками турнира в команде «Океан-2007» признаны защитник Роман Степанов и вратарь Максим Ступару.


Детская команда по дзюдо спортивного клуба «Кимура» завоевала бронзовую медаль Международного клубного турнира, проходившего в Сеуле.

В финал соревнований находкинскую команду вывел Тамаз Елошвили, одержавший победу в схватках «стенка на стенку». Как рассказал тренер клуба «Кимура» Андрей Ким, в сборную кроме Тамаза вошли борцы 2010-2006 гг.р.: Дмитрий Федин, Алексей Ким, Владимир Свирловский, Роман Загидуллин. В упорной борьбе с соперниками из Южной Кореи все они показали выдержку, характер, высокую техническую подготовку. Несмотря на то, что соперники были старше по возрасту, опытнее и тяжелее по весовой категории, спортсмены из Находки достойно справились с поставленной задачей и заслуженно заняли почётное третье место в общекомандном зачёте.
Участие в турнире детской команды по дзюдо спортивного клуба «Кимура» стало жестом доброй воли в укреплении дружеских спортивных связей между Находкой и Сеулом. В течение шести месяцев велись переговоры с корейской стороной и представителями спортивных клубов по дзюдо из Сеула и Сосана по обмену борцами, заключены предварительные соглашения о визитах сборных команд.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 18 Дек 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика