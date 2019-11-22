|Золото краевого турнира и бронза – международного
|РИО Панорама
|22.11.2019
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Находкинская команда «Океан-2007» стала победителем турнира по футболу «Золотая осень» в своей возрастной категории.
В соревнованиях приняли участие шесть лучших команд из Владивостока, Уссурийска и Находки. Находкинские футболисты не проиграли ни одной игры, а в финале одержали победу над соперниками из владивостокского «Луча». Лучшими игроками турнира в команде «Океан-2007» признаны защитник Роман Степанов и вратарь Максим Ступару.
Детская команда по дзюдо спортивного клуба «Кимура» завоевала бронзовую медаль Международного клубного турнира, проходившего в Сеуле.
В финал соревнований находкинскую команду вывел Тамаз Елошвили, одержавший победу в схватках «стенка на стенку». Как рассказал тренер клуба «Кимура» Андрей Ким, в сборную кроме Тамаза вошли борцы 2010-2006 гг.р.: Дмитрий Федин, Алексей Ким, Владимир Свирловский, Роман Загидуллин. В упорной борьбе с соперниками из Южной Кореи все они показали выдержку, характер, высокую техническую подготовку. Несмотря на то, что соперники были старше по возрасту, опытнее и тяжелее по весовой категории, спортсмены из Находки достойно справились с поставленной задачей и заслуженно заняли почётное третье место в общекомандном зачёте.
Участие в турнире детской команды по дзюдо спортивного клуба «Кимура» стало жестом доброй воли в укреплении дружеских спортивных связей между Находкой и Сеулом. В течение шести месяцев велись переговоры с корейской стороной и представителями спортивных клубов по дзюдо из Сеула и Сосана по обмену борцами, заключены предварительные соглашения о визитах сборных команд.
Пресс-служба администрации НГО
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