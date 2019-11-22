С 4 по 10 ноября 2019 года в дежурной части Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Находке зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в 3 из них есть пострадавшие, в том числе 1 ребенок.



4 ноября около 10.20 в районе дома №20 по улице Постышева водитель, управляя а/м «Тойота Хайс Гранвиа», двигаясь со стороны Озерного бульвара в сторону улицы Дзержинского, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с а/м «Тойота Пробокс». В результате ДТП водитель а/м «Тойота Пробокс» получил телесные повреждения.

4 ноября в 11.10 в районе дома №10/2 по улице Заводской в поселке Ливадия города Находки водитель, управляя автомобилем «Тойота Пассо», двигаясь со стороны улицы Луговой в сторону улицы Новой, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход 1939 г.р. получил телесные повреждения, от которых скончался.

9 ноября около 07.20 в районе 139-го км+700 автодороги Артем-Находка-п. Восточный водитель, управляя а/м «Тойота Ист», двигаясь со стороны поселка Новолитовска в сторону города Находки, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с а/м «Тойота Клюгер», двигающейся во встречном направлении, и с а/м «Хонда Фит», которая двигалась за «Тойотой Клюгер». В результате ДТП пострадали водитель а/м «Тойота Клюгер», водитель и несовершеннолетний пассажир а/м «Хонда Фит».

Пропаганда ОГИБДД ОМВД России по г. Находке