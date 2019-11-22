|«Зимнее утро», «Карасики», «Ракушка» и другие картины «Пленэра»
|РИО Панорама
|22.11.2019
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Ежегодная выставка находкинского отделения Союза художников России (СХР) «Пленэр» открылась в городской картинной галерее «Вернисаж». Авторы из Находки, Большого Камня, Партизанска познакомили зрителей с новыми живописными и графическими работами.
– Эту выставку можно считать творческой традицией нашего города, – отметил помощник главы администрации Находки Николай Усов. – Каждый год она демонстрирует новые удачные работы, достижения художников. Спасибо вам за творчество – вы украшаете нашу жизнь, вносите в неё яркие нотки, насыщаете оптимизмом.
Как подчеркнула начальник Управления культуры Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ, Находка по праву гордится успехами членов Союза художников России. В Приморье только Владивосток, Находка и Уссурийск имеют местные ячейки всероссийской организации. В этом году участие в «Пленэре» приняли также авторы, работающие под эгидой Творческого союза художников России.
Председатель находкинского СХР Александр ШАЛАГИН обратил внимание, что на выставке рядом с известными постоянным зрителям именами представлены работы новых авторов. Находкинские художники, добавил он, активно участвуют в краевых проектах, выставлялись в Хабаровске, Красноярске, Новокузнецке, китайском Хэйхэ и т. д.
Силуэты знакомых сопок и уютные дворики старых районов города, чистота морской волны и нагретые солнцем камни, старые суда у причалов и наполненные ветром паруса – без этих сюжетов невозможно представить находкинскую выставку. Благодаря пленэрному периоду творческий багаж художников пополняется и уютными дачными пейзажами, городскими сюжетами. Свои впечатления, переживания художники выразили в реалистичных картинах и абстрактных рисунках. А для ребят из Детской художественной школы № 1, где с учащимися работают несколько членов СХР, на открытии выставки «Пленэр» прошёл урок-экскурсия по истории искусства.
Пресс-служба администрации НГО
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